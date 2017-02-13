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«Шампанські» пригоди у Хохфільцені

Як Фуркад ледь не загубив свій трофей, та навики Дальмаєр у відкорковуванні шампанського

  • 13.02.2017 11:49
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«Шампанські» пригоди у Хохфільцені

На медальній церемоній, яка щовечора відбувається на центральній площі Хохфільцена знову було весело. Цього разу потішили жінки. Дарія Домрачева та Габріела Коукалова ніяк не могли відкрити пляшки з шампанським після нагородження. На допомогу старшим колегам прийшла молодша. Лаура Дальмаєр показала  і як треба фольги позбутися, і як дротик розкрутити, і як треба збовтати пляшку, щоби корок вистрелив. Зрештою, все вийшло і, відкоркувавши пляшку, чешці вдалося «запустити» найбільш ефектну «струю».  І хоч душ із шампанського у дівчат був не таким ефектним, як у чоловіків, зате вони вражали іншим. Коукалова і Дальмаєр, зійшовши з подіуму, залізли на плечі партнерів своїх команд і позували для фото в різних позах. А ще поділилися подарованим шампанським з членами своїх команд.

У чоловіків «шампанський душ» був традиційно пінним і «окропив» не лише фоторепортерів, які працювали під сценою: окремі краплі долітали й до глядачів. Мартен Фуркад ледь не забув свою чемпіонську статуетку у вигляді емблеми чемпіонату світу, поки давав інтерв’ю після медальної церемонії. За цей час з чемпіонським трофеєм встигли сфотографуватися чимало шанувальників біатлону, котрі потім нагадали французу про те, що його чесно зароблений приз стоїть самотньо на поручні і чекає господаря.

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua з Хохфільцена 

Источник — Sport.ua

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