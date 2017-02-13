«Шампанські» пригоди у Хохфільцені

Люди тупо смотрят на счет, не видев матча. Поэтом и пишут про "чорну смугу" бле..ть. Ка...

Теж присів на наркоту?

Я це помітив ще під час матчу))

Кроти забули, що УЕФА не ЧУ і такий варіант не пройде (так як Степаненко отримав цю жовту - ні в ...

----Классную подборку подбросил,первая вообще Супер.Значит штраф также обеспечен Тарасу.

хоть и обидно , но в принципе все по делу, это Тарасу не Украина, где в Шахетру отношение сверх л...

рефери не имеет права давать больше, на что заслужил игрок, для подобного рода дисквалификаций и ...