Елена ПЕТРОВА: «Меркушина меня порадовала»

По словам Петровой, Меркушина и Джима могут бороться за медали на чемпионате мира.

«Настя Меркушина порадовала своим результатом. Я получила столько удовольствия от гонки преследования. Юлия Джима при отличной стрельбе могла занять высокую позицию. Она способна на большее, но стрельба не сложилась, еще есть несколько интересных стартов, где Юля сможет побороться за медали».

«Ребята со стрельбой в целом справились, 1-2 промаха это неплохой результат, плюс поднялись в пасьюте, улучшив результат спринта. Надо проанализировать, сделать еще раз выводы, вспомнить свои слабые стороны в предыдущих стартах, собраться и выдать себя на максимум. Что мужская команда, что женская, в этом сезоне демонстрировали высокие результаты, поэтому для них оказаться на подиуме, это не мечты, это реальность. Пусть не унывают и идут только вперед к наивысшим достижениям. Знаю, они способны на многое, они могут привезти для нашей страны долгожданные медали чемпионата мира», - сказала Петрова на проекте «Эксперты биатлона-2» в Тернополе.