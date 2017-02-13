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Велепець визначився зі складом на індивідуальну гонку та естафету

Склад на эстафету наставник збірної тримає в таємниці

  • 13.02.2017 17:13
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Sport.ua. Урош Велепец
© Sport.ua. Урош Велепец

У перший вихідний від змагань день на чемпіонаті світу з біатлону команди проводять тренування. Українські чоловіки тренувалися вранці, а жінки- по обіді. Старший тренер жіночої збірної Урош Велепець взяв сьогодні на тренування трьох – Олену Підгрушну, Валентину Семеренко та Ольгу Абрамову. Решта дівчат – Меркушина, Варвинець і Джима вранці зробили зарядку і отримали день відпочинку. Тренер задоволений психологічним та фізичним станом дівчат. Відпочила Олена Підгрушна, подолала проблеми зі шлунком Валя Семеренко, готова у будь-який момент допомогти команді Ольга Абрамова.

Велепець повідомив, що в індивідуальній гонці 15 лютого візьмуть участь Ірина Варвинець, Анастасія Меркушина, Юлія Джима і Олена Підгрушна.

Тренер також визначився зі складом команди на естафету, але поки називати склад не хоче, зберігаючи таємницю.

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua з Хохфільцена 

Источник — Sport.ua

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