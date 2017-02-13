Уболівальник на біатлоні люблять виявляти себе. Вони підганяють атлетів по трасі, бурхливо реагують на влучні, а також і на невдалі постріли. Дзвонять у дзвіночки, дують у дудки, співають, танцюють, роблять свої власні гвинтівки, а головне – насолоджуються процесом. Як це робили під час гонок переслідування фани з України, Італії, Чехії – дивіться у нашому відео-репортажі.
Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua з Хохфільцена
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.