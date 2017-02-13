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Фанати біатлону: яскраві образи

Уболівальники різних країн підтримують своїх улюбленців на чемпіонаті світу з біатлону в Австрії

  • 13.02.2017 17:21
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Sport.ua
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Уболівальник на біатлоні люблять виявляти себе. Вони підганяють атлетів по трасі, бурхливо реагують на влучні, а також і на невдалі постріли. Дзвонять у дзвіночки, дують у дудки, співають, танцюють, роблять свої власні гвинтівки, а головне – насолоджуються процесом. Як це робили під час гонок переслідування фани з України, Італії, Чехії – дивіться у нашому відео-репортажі.



Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua з Хохфільцена 

Источник — Sport.ua

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