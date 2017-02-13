Понедельник стал днем, свободным от соревнований на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене. Биатлонисты использовали передышку для тренировок. О ситуации в команде рассказал главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец.

- Как настроение в команде?

- Отлично!

- Хорошо, сегодня день отдыха…

- Не очень отдыха (смеется). Юля (Джима – прим. Sport.ua) и Ира (Варцинец – прим. Sport.ua) отдыхают, они только зарядку сделали. Лена (Пидгрушная – прим. Sport.ua) провела нормальную тренировку. Валя (Семеренко – прим. Sport.ua) тренируется. У нее были серьезные проблемы с желудком. Но сегодня она уже на лыжах, нормально катается. Оля Абрамова сегодня бегает, провела самую тяжелую тренировку за неделю.

- Оля может выйти в индивидуальной гонке?

- Она запасная. Все девушки здоровы перед индивидуальной гонкой. Думаю, ничего не будет меняться, если до конца турнира все остальные девушки останутся здоровыми.

- Пока что Анастасия Меркушина показывает самые лучшие результаты. Это для вас сюрприз или нет?

- Нет, вообще не сюрприз. Она стабильно стреляет, добавила в работе ногами. Эти 30-40 секунд в спринте всегда могут пригодиться.

В масс-старте у нас очень много шансов, мы готовы к этому чемпионату, но нужно это доказать в гонке.

- Гонки, которые сейчас будут, по вашему мнению, лучше подходят для наших девушек?

- Да, конечно. Наши девушки бегут на уровне самых быстрых. Ира и Настя классно стреляют. Лена также может отлично стрелять. Юля бежит на уровне всех этих хороших биатлонисток – Далмайер, Мякяряйнен… Главное – справиться со стрельбой. Она может стрелять лучше. Это психика. Она просто чуть-чуть испугалась на эстафете на чемпионате Европы. Проблемы со стойкой – это психология. Это тяжело исправить за день, но мы работаем над этим и, надеюсь, все будет хорошо.

- Уже определились с составом на эстафету?

- Конечно. Но это пока секрет.

Александр ГЛИВИНСКИЙ, специально для Sport.ua из Хохфильцена