Эрзурум-2017. Стартовые составы спринтерских гонок

14 февраля в турецком Эрзуруме пройдут две спринтерские гонки в рамках Европейского юношеского Олимпийского фестиваля. На этих соревнованиях выступают самые юные спортсмены.
Спринт. Юноши (09:00)
11. Евгений Ивченко
22. Владислав Романчич
38. Николай Ничипоренко
50. Владислав Гончаревский
Полный стартовый лист здесь (pdf)
Спринт. Девушки (12:30)
6. Анастасия Циганова
26. Кристина Дмитренко
27. Любовь Кипяченкова
46. Екатерина Свинаренко
Полный стартовый лист здесь (pdf)
Источник — Федерация биатлона Украины
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