Эрзурум-2017. Стартовые составы спринтерских гонок

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Бернли удержал ничью с Челси 21:55 — Хрюн Моржов Не верится, что такое количество дегенератов одновременно пасется на сайте, что могут не увеличив...

Степаненко дисквалифицирован за махинации с карточками 21:41 — Jovi Burst Надо же, в еврокубках хитрозадых кротов быстро раскусили и поставили на место.