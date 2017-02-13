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Эрзурум-2017. Стартовые составы спринтерских гонок

Соревнования пройдут в рамках Европейского юношеского Олимпийского фестиваля

  • 13.02.2017 20:28
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biathlon.com.ua. Кристина Дмитренко
© biathlon.com.ua. Кристина Дмитренко

14 февраля в турецком Эрзуруме пройдут две спринтерские гонки в рамках Европейского юношеского Олимпийского фестиваля. На этих соревнованиях выступают самые юные спортсмены.

Спринт. Юноши (09:00)

11.  Евгений Ивченко
22.  Владислав Романчич
38.  Николай Ничипоренко
50.  Владислав Гончаревский

Полный стартовый лист здесь (pdf)

Спринт. Девушки (12:30)

  6.  Анастасия Циганова
26.  Кристина Дмитренко
27.  Любовь Кипяченкова
46.  Екатерина Свинаренко

Полный стартовый лист здесь (pdf)

Источник — Федерация биатлона Украины

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