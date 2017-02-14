Эрзурум-2017. Украинцы за пределами топ-10

В турецком Эрзуруме завершилась спринтерская гонка у юношей в рамках Европейского юношеского Олимпийского фестиваля.
Спринт. Юноши
1. Витеслав Хорниг (0+0) 19:46.9
2. Кристо Сиимер (1+0) +15.5
3. Россия Михаил Первушин (1+1) +15.8
...
17. Владислав Романчич (0+1) +1:51.2
23. Евгений Ивченко (2+2) +2:19.9
32. Николай Ничипоренко (1+3) +3:04.9
47. Владислав Гончаревский (3+3) +5:03.7
Полные результаты гонки здесь
Источник — Федерация биатлона Украины
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