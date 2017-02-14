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Эрзурум-2017. Украинцы за пределами топ-10

Победу в гонке праздновал чех Витеслав Хорниг

  • 14.02.2017 10:25
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biathlon.com.ua. Евгений Ивченко
© biathlon.com.ua. Евгений Ивченко

В турецком Эрзуруме завершилась спринтерская гонка у юношей в рамках Европейского юношеского Олимпийского фестиваля.

Спринт. Юноши

1.  Витеслав Хорниг (0+0) 19:46.9
2.  Кристо Сиимер (1+0) +15.5
3. Россия Михаил Первушин (1+1) +15.8
...
17.  Владислав Романчич (0+1) +1:51.2
23.  Евгений Ивченко (2+2) +2:19.9
32.  Николай Ничипоренко (1+3) +3:04.9
47.  Владислав Гончаревский (3+3) +5:03.7

Полные результаты гонки здесь

Источник — Федерация биатлона Украины

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