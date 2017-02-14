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Дмитрий ГУБЕРНИЕВ: «От своих слов в адрес Фуркада не отказываюсь»

Российский комментатор рассказал о о событиях ЧМ по биатлону

  • 14.02.2017 13:19
  • 911 просмотров
  • 6 комментария
Метки
guberniev.com. Дмитрий Губерниев
© guberniev.com. Дмитрий Губерниев

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о конфликте Мартена Фуркада и Антона Шипулина.

— Вы назвали Мартена Фуркада свиньёй в эфире. Предъявлял ли к вам кто-то претензии по этому поводу?
— На меня никто не наезжал по этому вопросу. После всего, что произошло, было принято решение всем успокоиться и говорить о спорте. Что я усиленно и делаю. Все эти склоки мне уже надоели. Рассчитываю, что руководство IBU заткнёт рот тем людям, которые позволяют себе слишком много. Михал Шлезингр заявил, что если Александр Логинов выступает, то Россия приветствует допинг. Это полный бред! Такие провокационные высказывания раскачивают лодку.
 
В истории с Фуркадом я действовал на эмоциях, но сам француз перестарался и подогрел ситуацию очень сильно. От своих слов я не отказываюсь, но сожалею, что так случилось.
 
— Что говорят по поводу инцидента между Фуркадом и сборной России зарубежные журналисты?
— Я хорошо общаюсь с коллегами из других стран, но знаете, как бывает: в глаза люди говорят одно, а на следующий день — другое. Это меня очень печалит. За свои слова я готов нести ответственность.
 
 

Наши третьи!!Молодцы!!Мартен Фуркад-ты свинья!!!

A post shared by Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) on

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Комментарии
    Jeck
      Jeck, 14.02.2017 13:21
    +10
    Хамло парашинське
    Ссылка
    berlinec
      berlinec, 14.02.2017 13:29
    +9
    Как только Фуркад захочет подать на него в суд вот этот лоск,как на фотке с него моментально слетит.
    Ссылка
    osa110
      osa110, 14.02.2017 13:31
    +8
    Весь мир виноват в том , что они жрут допинг? И кого он называет провокаторами ? Тех людей, которые в лицо говорят правду. Типичная геббельсовская провокация, в своих грехах обвинять других. Это у них государственная политика, не так ли? Ну и как обычно за свои слова он готов отвечать; вопрос перед кем? Ведь они одному присягают на верность. Ему и доложит, "слащавый наш дорогой друг".
    Ссылка
    Oleg.Groningen
    Oleg.Groningen, 14.02.2017 13:39
    +5
    Млять. Яка деградація в Мордорі. Їм ніхто нічого не говорить , але вони знають, що всі проти Росії. І тому всі свині і 321-си.Як це можна назвати?
    Ссылка
    vitaha33
      vitaha33, 14.02.2017 13:43
    +4
    В цій ситуації свиня якраз губєрнієв, який кричав що фуркад руку не подав, так де ж його вибачення? Це нонсенс в прямому ефірі собі таке позволити. Хоча як можна дивуватись лишньохромосомним? Там всі такі...
    Ссылка
    korsun_skif
      korsun_skif, 14.02.2017 14:01
    +2
    Интересно у этих рупоров Мордора свои мысли в голове еще остались. Или они и думают уже по написанным свыше бумажкам.
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