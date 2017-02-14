Дмитрий ГУБЕРНИЕВ: «От своих слов в адрес Фуркада не отказываюсь»

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о конфликте Мартена Фуркада и Антона Шипулина.

— Вы назвали Мартена Фуркада свиньёй в эфире. Предъявлял ли к вам кто-то претензии по этому поводу?

— На меня никто не наезжал по этому вопросу. После всего, что произошло, было принято решение всем успокоиться и говорить о спорте. Что я усиленно и делаю. Все эти склоки мне уже надоели. Рассчитываю, что руководство IBU заткнёт рот тем людям, которые позволяют себе слишком много. Михал Шлезингр заявил, что если Александр Логинов выступает, то Россия приветствует допинг. Это полный бред! Такие провокационные высказывания раскачивают лодку.

В истории с Фуркадом я действовал на эмоциях, но сам француз перестарался и подогрел ситуацию очень сильно. От своих слов я не отказываюсь, но сожалею, что так случилось.

— Что говорят по поводу инцидента между Фуркадом и сборной России зарубежные журналисты?

— Я хорошо общаюсь с коллегами из других стран, но знаете, как бывает: в глаза люди говорят одно, а на следующий день — другое. Это меня очень печалит. За свои слова я готов нести ответственность.

