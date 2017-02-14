Допинг-пробы казахстанских биатлонистов оказались отрицательными

Допинг-пробы биатлонистов сборной Казахстана, которых заподозрили в употреблении запрещенных препаратов на чемпионате мира в Австрии, оказались отрицательными. Об этом в ходе брифинга в правительстве заявил министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы.

«Огромная просьба отнестись к спортсменам с уважением. А то сделали скандал, что спортсмены виноваты в допинге. Абсолютно нет. Мы вчера получили уведомление от антидопингового агентства о том, что у наших спортсменов отрицательный результат, то есть они «чистые». Сейчас ждем официального подтверждения WADA в письменном виде.

Была определенная техническая ошибка. Конечно, мы не смеем австрийскую сторону в чем-то упрекать, раз допущена техническая ошибка. Она, кстати, для нас и урок, чтобы наши врачи были более внимательны к своим обязанностям», - сказал Мухамедиулы.