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Допинг-пробы казахстанских биатлонистов оказались отрицательными

Казахстанцев подозревали в употреблении запрещенных препаратов

  • 14.02.2017 13:39
  • 244 просмотров
  • 2 комментария
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Полит.ру
© Полит.ру
Допинг-пробы биатлонистов сборной Казахстана, которых заподозрили в употреблении запрещенных препаратов на чемпионате мира в Австрии, оказались отрицательными. Об этом в ходе брифинга в правительстве заявил министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы.
 
«Огромная просьба отнестись к спортсменам с уважением. А то сделали скандал, что спортсмены виноваты в допинге. Абсолютно нет. Мы вчера получили уведомление от антидопингового агентства о том, что у наших спортсменов отрицательный результат, то есть они «чистые». Сейчас ждем официального подтверждения WADA в письменном виде. 
 
Была определенная техническая ошибка. Конечно, мы не смеем австрийскую сторону в чем-то упрекать, раз допущена техническая ошибка. Она, кстати, для нас и урок, чтобы наши врачи были более внимательны к своим обязанностям», - сказал Мухамедиулы.
 
Напомним, запрещенные препараты обнаружила австрийская полиция. По сообщению анонимного свидетеля, на одной из заправочных станций пассажиры нескольких микроавтобусов выбрасывали объемные коробки, внутри которых были обнаружены использованные одноразовые шприцы, системы для переливания крови, ампулы из-под лекарств, а также несколько аккредитаций на биатлонные соревнования. Было установлено, что все это принадлежит команде Казахстана, в связи с чем состоялся обыск делегации. Всех спортсменов проверили на допинг. Как заявили в казахстанской федерации, на все препараты у команды имеется разрешение.

Источник — vesti.kz

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Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 14.02.2017 13:56
    -1
    На препараты, может, и имеется, а на переливание крови? Казахи от своих северных соседей недалеко ушли.
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    Lanskoy
      Lanskoy, 14.02.2017 14:05
    0
    На все препараты есть разрешение. Без препаратов уже не бегут проф. спорт чем дальше, чем больше - мерзость!
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