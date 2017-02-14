Эрзурум-2017. Кристина Дмитренко завоевала серебро

В турецком Эрзуруме завершилась спринтерская гонка у девушек в рамках Европейского юношеского Олимпийского фестиваля.
Спринт. Девушки
1. Камилла Бенед (Франция) (1+0) 17:42.2
2. Кристина Дмитренко (Украина) (0+1) +21.5
3. Анастасия Шевченко (Россия) (2+0) +21.9
...
22. Анастасия Цыганова (Украина)(1+0) +2:25.5
34. Екатерина Свинаренко (Украина) (1+2) +3:35.0
45. Любовь Кипяченкова (Украина) (1+5) +7:42.8
Полные результаты гонки здесь.
Источник — Федерация биатлона Украины
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