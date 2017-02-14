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Эрзурум-2017. Кристина Дмитренко завоевала серебро

Победу в гонке праздновала француженка Камилла Бенед

  • 14.02.2017 14:15
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biathlon.com.ua. Кристина Дмитренко
© biathlon.com.ua. Кристина Дмитренко

В турецком Эрзуруме завершилась спринтерская гонка у девушек в рамках Европейского юношеского Олимпийского фестиваля.

Спринт. Девушки
1.  Камилла Бенед (Франция) (1+0) 17:42.2
2.  Кристина Дмитренко (Украина) (0+1) +21.5
3. Анастасия Шевченко (Россия) (2+0) +21.9
...
22.  Анастасия Цыганова (Украина)(1+0) +2:25.5
34.  Екатерина Свинаренко (Украина) (1+2) +3:35.0
45.  Любовь Кипяченкова (Украина) (1+5) +7:42.8
 
Полные результаты гонки здесь.

Источник — Федерация биатлона Украины

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