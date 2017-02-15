Хохфильцен 2017. Стартовые составы индивидуальной гонки у женщин

15 февраля в австрийском Хохфильцене состоится женская индивидуальная гонка в рамках чемпионата мира по биатлону.
Индивидуальная гонка. Женщины (15:30)
25. Ирина Варвинец
48. Елена Пидгрушная
77. Анастасия Меркушина
80. Юлия Джима
Полный стартовый лист здесь
А в турецком Эрзуруме пройдут две гонки преследования в рамках Европейского Юношеского Олимпийского Фестиваля. Сивидаты нет, онлайн результаты будут появляться по тем же ссылкам, где сейчас стартовые листы.
Преследование. Юноши (09:30)
17. Владислав Романчич +1:51
23. Евгений Ивченко +2:20
32. Николай Ничипоренко +3:05
47. Владислав Гончаревский +5:04
Полный стартовый лист здесь
Преследование. Девушки (12:30)
2. Кристина Дмитренко +0:22
22. Анастасия Циганова +2:26
34. Екатерина Свинаренко +3:35
45. Любовь Кипяченкова +7:43
Полный стартовый лист здесь
Источник — Федерация биатлона Украины
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