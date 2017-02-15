Эрзурум-2017. Украинцы не поборолись за медали в гонке преследования

Да, чей-то блоги как-то изменились, и что-то зеленого невидно. Что произошло, не вкурсе?

Отлично Самый близкий по времени пример 1987 года (30 лет назад!!!) Тогда совершенно другой ...

Никогда не видел его фото.Но оно подтвердило мое предположение: самодовольное холеное быыыыыыыдло...

А кто то чешскому ПГТ проигрывает, хотя уже надоело объяснять кротошкольникам что это все го лиш...

Можно только с прискорбием констатировать - договорняки в украинском футболе живут и процветают. ...

Am-Shegar, 14.02.2017 19:53 +6Ох и любят у нас хвалить Динамо. Как может быть по игре уверенная п...

После просмотра матча Зари, Динамо выглядело на ее фоне где-то как ПСЖ. А в целом, ощущение что н...