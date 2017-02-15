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Эрзурум-2017. Украинцы не поборолись за медали в гонке преследования

Владислав Романчич стал 15-м

  • 15.02.2017 10:19
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Coni
© Coni

В турецком Эрзуруме завершилась гонка преследования у юношей в рамках Европейского Юношеского Олимпийского Фестиваля.

Преследование. Юноши
1. Томас Бриффаз (2+0+1+0) 28:45.9
2. Джейсон Дрезе (1+0+1+1) +3.0
3. Андрей Виухин (0+2+2+2) +3.2
...
15. Владислав Романчич (1+1+1+1) +3:13.7
31. Николай Ничипоренко (2+1+3+1) +6:11.2
33. Евгений Ивченко (4+4+3+0) +6:36.5
46. Владислав Гончаревский (2+1+4+3) +11:13.8

Источник — Федерация биатлона Украины

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