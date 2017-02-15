Хохфильцен-2017. Индивидуальная гонка. LIVE!

Женской индивидуальной гонкой продолжается чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
На старт выйдут четыре украинки. Дебютирует на чемпионате мира Ирина Варвинец, которой тренерский штаб доверил место в индивидуальной гонке.
Начало гонки в 15:45. Болеем вместе!
Источник — Sport.ua
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