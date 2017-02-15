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Хохфильцен-2017. Индивидуальная гонка. LIVE!

Текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону

  • 15.02.2017 11:17
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Хохфильцен-2017. Индивидуальная гонка. LIVE!

Женской индивидуальной гонкой продолжается чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

На старт выйдут четыре украинки. Дебютирует на чемпионате мира Ирина Варвинец, которой тренерский штаб доверил место в индивидуальной гонке.

Начало гонки в 15:45. Болеем вместе!

Источник — Sport.ua

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