Эрзурум-2017. Дмитренко стала 4-й в гонке преследования

В турецком Эрзуруме завершилась гонка преследования у девушек в рамках Европейского юношеского Олимпийского фестиваля.
Гонка преследования. Девушки
1. Россия Анна Григорьева (1+1+0+1) 24:45.8
2. Россия Анастасия Шевченко (0+1+3+0) +37.1
3. Камилла Бенед (3+1+2+0) +1:36.0
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4. Кристина Дмитренко (1+2+0+1) +1:36.6
30. Анастасия Циганова (2+0+2+0) +5:46.5
38. Екатерина Свинаренко (1+4+1+2) +8:47.8
Полные результаты гонки здесь.
Источник — Федерация биатлона Украины
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