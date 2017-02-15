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Эрзурум-2017. Дмитренко стала 4-й в гонке преследования

Украинская биатлонистка остановилась в шаге от пьедестала

  • 15.02.2017 15:48
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biathlon.com.ua. Кристина Дмитренко
© biathlon.com.ua. Кристина Дмитренко

В турецком Эрзуруме завершилась гонка преследования у девушек в рамках Европейского юношеского Олимпийского фестиваля.

Гонка преследования. Девушки

1. Россия Анна Григорьева (1+1+0+1) 24:45.8
2. Россия Анастасия Шевченко (0+1+3+0) +37.1
3.  Камилла Бенед (3+1+2+0) +1:36.0
...
  4.  Кристина Дмитренко (1+2+0+1) +1:36.6
30.  Анастасия Циганова (2+0+2+0) +5:46.5
38.  Екатерина Свинаренко (1+4+1+2) +8:47.8

Полные результаты гонки здесь.

Источник — Федерация биатлона Украины

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