Эрзурум-2017. Дмитренко стала 4-й в гонке преследования

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Промоутер Уайлдера: «Даже суд присяжных назвал Поветкина мошенником» 16:27 — staryi_volk Прям черная полоса какая-то настала у страны Мельдонии. Буцает ногами кто хочет уже этого полудох...

ОФИЦИАЛЬНО: Глеб вернулся в Крылья Советов 16:26 — Дмитрий Стеблина В Барсу зря переходил, а так он отлично играл в Арсенале, Штутгарте