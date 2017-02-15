Хохфильцен-2017. Дальмайер выигрывает индивидуальную гонку

Лидеры Кубка мира Лаура Дальмайер и Габриэла Коукалова вновь подарили болельщикам отличную гонку на чемпионате мира в Хохфильцене.
Группа сильнейших стартовала в конце протокола, поэтому ожидать медальных разборок пришлось буквально до финиша последней участницы гонки.
Габриэла стартовала в середине пелотона и пусть неудачно провела первую стрельбу, допустив промах, на последующих огневых рубежах была точна и захватила лидерство в гонке с огромным преимуществом. Лаура имела 93-й стартовый номер, который явно не должен был сыграть ей на пользу, так как в Хохфильцене установилась плюсовая температура и трасса под конец гонки напоминала просто кашу.
Тем не менее, немка с одним промахом методично отыгрывала секунды у соперниц и завоевала «золото» с почти полуминутным перевесом над чешской красавицей.
Победа также принесла Дальмайер малый хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок.
Третье место сенсационно завоевала Алексия Рунггальде, которая показала идеальную стрельбу, позволившую ей подняться на подиум.
Что касается украинок, то вновь в шаге от медали была Юлия Джима, которая допустила два промаха в гонке. Сделай на один промах меньше, Джима могла бы побороться за подиум, а так вместе с Пидгрушной замкнула десятку сильнейших.
Варвинец при неплохой стрельбе стала лишь 20-й, проиграв почти четыре минуты ходом Дальмайер. Анастасия Меркушина также набрала кубковые очки, финишировав 33-й.
Индивидуальная. Женщины
1. Лаура Далмайер (1+0+0+0) 41:30.1
2. Габриэла Коукалова (1+0+0+0) +24.7
3. Алексия Рунггальдье (0+0+0+0) +1:45.6
...
9. Юлия Джима (0+0+1+1) +2:46.1
10. Елена Пидгрушная (1+0+0+1) +2:54.6
20. Ирина Варвинец (0+1+0+0) +3:51.4
33. Анастасия Меркушина (1+0+1+0) +4:17.4
Автор — Влад Дудка, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Золотой Финиш Лауры Дальмаер
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.