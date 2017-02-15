Українська спортсменка Ірина Варвинець прокоментувала свій виступ в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу з біатлону. у Хохфільцені
— Пробігли. Які відчуття, задоволення є?
— Так. Дистанція велика. Ще до стрільби, звісно, хотілося працювати на нуль, але тут нелегка траса. Тим паче я вже майже місяць не стартувала, тому це для мене психологічно немов перший старт в сезоні.
— Зараз Ви не виступали — це було рішення тренерів чи було щось зі здоров'ям?
— Насправді я хворіла.
— Застудилися? Вже видужали?
— Так, була застуда, температура висока, але вже все пройшло.
— Для себе яке завдання ставили на цю гонку?
— Я не знала, чого очікувати. Пробігти на свій результат, показати те, що я можу.
— Помірне задоволення зараз присутнє?
— В принципі так.
— Як вважаєте, в естафеті можна покращити функціонально?
— Не знаю, не можу сказати, це питання до тренера.
— Ви готуєтеся до естафети? Вже тренери сказали?
— Ні, мені ніхто нічого не казав конкретно.
— А морально готові?
— Звісно.
Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua з Хохфільцена
Источник — Sport.ua
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