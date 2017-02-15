Українська спортсменка Ірина Варвинець прокоментувала свій виступ в індивідуальній гонці на чемпіонаті світу з біатлону. у Хохфільцені

— Пробігли. Які відчуття, задоволення є?

— Так. Дистанція велика. Ще до стрільби, звісно, хотілося працювати на нуль, але тут нелегка траса. Тим паче я вже майже місяць не стартувала, тому це для мене психологічно немов перший старт в сезоні.

— Зараз Ви не виступали — це було рішення тренерів чи було щось зі здоров'ям?

— Насправді я хворіла.

— Застудилися? Вже видужали?

— Так, була застуда, температура висока, але вже все пройшло.

— Для себе яке завдання ставили на цю гонку?

— Я не знала, чого очікувати. Пробігти на свій результат, показати те, що я можу.

— Помірне задоволення зараз присутнє?

— В принципі так.

— Як вважаєте, в естафеті можна покращити функціонально?

— Не знаю, не можу сказати, це питання до тренера.

— Ви готуєтеся до естафети? Вже тренери сказали?

— Ні, мені ніхто нічого не казав конкретно.

— А морально готові?

— Звісно.

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua з Хохфільцена