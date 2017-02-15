Доротея Вірер: «Налаштовуюсь на естафету»

Італійська біатлоністка Доротея Вірер, яка зайняла 16 місце в індивідуальній гонці на ЧС в Хохфільцені, прокоментувала свій виступ, а також результати партнерок по збірній.

- Доротея, на жаль, сьогодні стрільба у Вас не вийшла: три промахи і від того результат, який вас не може потішити…

- Це так, своїм ходом я загалом задоволена, але промахи позбавили можливості зійти на п’єдестал. На жаль, я припустилася промахів на кожній із трьох стрільб. Кожного разу намагалася не звертати на це уваги і рухатися далі. Як бачите, на останньому вогневому рубежі відстріляла чисто, але для високого місця цього замало. Нічого, я позитивно дивлюся вперед.

- Сьогодні Алексія Рунгальдьє здобула першу у своїй кар’єрі медаль чемпіонату світу. Радієте за подругу по команді?

- Звичайно. Ми всі тренуємося разом і підтримуємо одна одну. Алексія сьогодні чудово відстріляла і тому здобула «бронзу». Вона так само була третьою в Антхольці на етапі Кубка світу. Вона молода й талановита біатлоністка і, звісно, я зараз привітаю її з успіхом.

- З огляду на високе місце Рунгальдьє, четверте місце Вітоцці у спринті, збірна Італії точно розраховує на призове місце в естафеті.

- Ми завжди налаштовуємося на високі результати в естафеті. У нас хороша команда, є і молоді талановиті атлети як Ліза Вітоцці і Алексія Рунгальдьє, а також такі досвідчені як я і Федеріка Санфіліппо. Отож, ми зовсім не проти повторити досягнення чемпіонату світу-2015 (італійки тоді були бронзовими призерами – О.Г.)



Олександр Гливинський, спеціально для Sport.ua з Хохфільцена