Доротея Вірер: «Налаштовуюсь на естафету»

Італійська біатлоністка Доротея Вірер, яка зайняла 16 місце в індивідуальній гонці на ЧС в Хохфільцені, прокоментувала свій виступ, а також результати партнерок по збірній.
- Доротея, на жаль, сьогодні стрільба у Вас не вийшла: три промахи і від того результат, який вас не може потішити…
- Це так, своїм ходом я загалом задоволена, але промахи позбавили можливості зійти на п’єдестал. На жаль, я припустилася промахів на кожній із трьох стрільб. Кожного разу намагалася не звертати на це уваги і рухатися далі. Як бачите, на останньому вогневому рубежі відстріляла чисто, але для високого місця цього замало. Нічого, я позитивно дивлюся вперед.
- Сьогодні Алексія Рунгальдьє здобула першу у своїй кар’єрі медаль чемпіонату світу. Радієте за подругу по команді?
- Звичайно. Ми всі тренуємося разом і підтримуємо одна одну. Алексія сьогодні чудово відстріляла і тому здобула «бронзу». Вона так само була третьою в Антхольці на етапі Кубка світу. Вона молода й талановита біатлоністка і, звісно, я зараз привітаю її з успіхом.
- З огляду на високе місце Рунгальдьє, четверте місце Вітоцці у спринті, збірна Італії точно розраховує на призове місце в естафеті.
- Ми завжди налаштовуємося на високі результати в естафеті. У нас хороша команда, є і молоді талановиті атлети як Ліза Вітоцці і Алексія Рунгальдьє, а також такі досвідчені як я і Федеріка Санфіліппо. Отож, ми зовсім не проти повторити досягнення чемпіонату світу-2015 (італійки тоді були бронзовими призерами – О.Г.)
Олександр Гливинський, спеціально для Sport.ua з Хохфільцена
Источник — Sport.ua
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