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Алексія РУНГГАЛЬДІЕР: «У нашої команди гарні шанси в естафеті»

Італійська біатлоністка поділилася враженнями від індивідуальної гонки на ЧС в Хохфільцені

  • 15.02.2017 21:45
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Sport.ua. Алексия Рунггальдье
© Sport.ua. Алексия Рунггальдье

Бронзова призерка чемпіонату світу Алексія Рунггальдіер поділилась враженнями від індивідуальної гонки.

- Прийми мої вітання. Цей сезон гарно складається для тебе: після бронзи в Антхольці (індивідуальна гонка) ти додала медаль на чемпіонаті світу. Що сталося із тобою в цьому сезоні, розкажи нам?
- Початок сезону виявився непростим, але потім я багато тренувалася і головний тренер мені допоміг. В Антхольці все склалося якнайкраще, я отримала впевненість в собі і віру в те, що можу боротися за найвищі місця.

- Ти думала про те, що будеш стояти на подіумі, тримаючи в руках медаль чемпіонату світу?
- Ні, я думала, що якщо я хочу піднятися на подіум, то мені потрібно чисто відстрілятися. Але часто буває, що коли ти хочеш справитися із стрільбою на відмінно, все складається навпаки. Я постаралася сфокусуватися на кожному рубежі і показати все, на що здатна.

- Ти влучила в кожну мішень, були якісь труднощі під час стрільби?
- Ні, я втратила кілька секунд на трасі, але загалом все вдалося.

- Для італійської команди це перша медаль, вона дуже важлива. Всі очікували такого результату від Доротеї Вірер, але її завоювала ти. Тепер командний дух має піднятися?
- Четверо наших дівчат фінішували в топ-20, ми знаємо, що наша команда дійсно гарно виступила. В спринті двоє наших спортсменок теж зайняли високі позиції (4 і 5 місця). Головний тренер сказав, щоб ми були спокійні за медаль, вона скоро буде. І сьогодні ми її здобули.

- Тепер ви маєте гарні шанси в естафеті, якщо врахувати результати команди у всіх гонках. В 2015 році італійська команда виграла «бронзу» на ЧС в естафетній гонці, але тоді не було тебе. Цього року із тобою в складі теж буде медаль?
- Я вважаю, що в нас гарні шанси і ми в хорошій формі. Але ніколи не знаєш в біатлоні як все складеться.


Олександр Гливинський, спеціально для Sport.ua з Хохфільцена

Источник — Sport.ua

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