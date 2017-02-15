Хохфильцен 2017. Стартовые составы индивидуальной гонки у мужчин

Завтра, 16 февраля, в австрийском Хохфильцене состоится мужская индивидуальная гонка в рамках чемпионата мира по биатлону.
Индивидуальная гонка. Мужчины (15:30)
15. Сергей Семенов
32. Дмитрий Пидручный
72. Александр Жирный
98. Руслан Ткаленко
Полный стартовый лист здесь.
Источник — Федерация биатлона Украины
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