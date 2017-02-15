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Хохфильцен 2017. Стартовые составы индивидуальной гонки у мужчин

В списке четыре украинских биатлониста

  • 15.02.2017 22:09
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Sport.ua. Дмитро Підручний і Сергій Семенов
© Sport.ua. Дмитро Підручний і Сергій Семенов

Завтра, 16 февраля, в австрийском Хохфильцене состоится мужская индивидуальная гонка в рамках чемпионата мира по биатлону.

Индивидуальная гонка. Мужчины (15:30)
15. Сергей Семенов
32. Дмитрий Пидручный
72. Александр Жирный
98. Руслан Ткаленко

Полный стартовый лист здесь.

Источник — Федерация биатлона Украины

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