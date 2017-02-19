Журналист Sport.ua пообщался в Хохфильцене с украинским спортсменом Сергеем СЕМЕНОВЫМ о прошедших и предстоящих гонках чемпионата мира по биатлону, о конкурентах, о значении спорта, о целях и другом.

— Это главный старт. С другой стороны, он проводится уже после экватора сезона. Есть ли какая-то усталость? Или наоборот — готовились именно к этому старту и именно на него приходится пик формы?

— Когда закончился шестой этап в Антхольце, было немного чувство, что уже конец сезона. Там были три дня подряд, все гонки тяжелые, уже сильно устали. Было чувство, что конец сезона, пора расслабляться, на горных лыжах кататься, отдыхать. Пока прошел сбор перед чемпионатом, восстановились, даже появился голод по стартам, соревнованиям, скорости, этим эмоциям. В данный момент усталости или такого, что мне надоело, хочу домой, нет.

— Чувствуете ли давление, ответственность за результат?

— В принципе нет какого-то давления, я этого не чувствую. Но ждешь от себя хороших результатов, надеешься. Но давления точно нет.

— Следующая гонка — индивидуальная. Вы считаетесь в ней специалистом, ведь из пяти Ваших подиумов четыре — именно в индивидуальной гонке. Что особенного в этой гонке для Вас? Вы ее любите?

— Все считают, что я ее очень люблю, жду с нетерпением, но это не так. На самом деле это очень тяжелая гонка, жесткая, она всегда тяжело проходит. Сказать, что люблю ее, не могу. Но она у меня хорошо получается. Как так происходит, я и сам толком не могу понять, но двадцатку я бегу быстрее некоторых оппонентов, с которыми я одинаково бегу спринт, подхожу ближе к лидерам в этом плане, именно хода. Когда хорошо складывается со стрельбой — получается хороший результат. Не зря эта гонка называется индивидуальной. Ты один, ни на кого не обращаешь внимания, выполняешь работу спокойно, уверенно, как на тренировке — тогда получается хороший результат.

— Насколько важно утром в день гонки проснуться и почувствовать позитив внутри или негатив?

— В последнее время старты проходят довольно поздно — после обеда. Ты утром встаешь, даже нет ощущения, что сегодня гонка, потому что еще целый день впереди, организм еще не начинает бурлить, скажем так, не чувствуешь еще запала. Это начинается ближе к обеду, за пару часов до старта. Мысли начинают появляться в голове насчет гонки о том, как проходить, что делать и т.д.

— То есть можно сказать, что если гонка начинается раньше, то могут возникнуть проблемы с тем, как уснуть, да? А сейчас, если она позже, Вы себе психологически откладываете, что она будет позже — и можно более спокойно спать?

— Скорее всего, это происходит на подсознании. Но проблем со сном перед гонкой у меня нет. Больше проблем со сном после гонки, особенно, если она вечерняя, как проходит в Оберхофе или в Эстерсунде. Приезжаешь домой около девяти часов вечера. Пока покушал, сделал массаж — уже 23:00, а сердце еще работает как после гонки. В такие моменты тяжело уснуть. Но проблем со сном перед гонкой абсолютно никаких не испытываю обычно.

— Есть такие моменты, когда волнение не дает успокоиться? Или Вы умеете уравновесить себя?

— Я уже довольно давно выступаю, выступал на соревнования разного ранга — от Олимпийских игр до чемпионата Украины. Скорее всего, за счет опыта не чувствую волнения. Есть разве что предчувствия, подготовка, в который раз мысленно прогоняешь трассу, свои движения на рубеже. Психологическая подготовка.

— После спринта прошло уже несколько ночей. Вы, наверное, проанализировали свое выступление. Классная стрельба. Что все-таки произошло во второй? Не уравновесили дыхание или что-то другое?

— Всегда на 100% не можешь быть уверен, в чем произошла ошибка. Возможно, какая-то реакклиматизация пошла после сбора в Обертиллиахе. Возможно, подошел немного быстрее, чем нужно было. Был тремор при стрельбе, с этим справиться не смог. Это при том, что мысленно я себя настраивал, что нужен только ноль — это единственный вариант, чтобы бороться за высокие места. После того, как сделал первый промах на втором выстреле — как щелчок, все, гонка закончена, дальше ты ничего не покажешь. И последние три выстрела уже были как в тумане. Это, конечно, огромная ошибка, еще можно было бороться, учитывая какой пасьют был, могли быть очень хорошие места. Но это опыт, хоть и печальный. В дальнейшем постараюсь таких ошибок не повторять, конечно.

— Имел место психологический сбой?

— Да.

— Но стоя стрелять всегда сложнее...

— Плюс еще перед этим нужно сделать нелегкий круг, и пробежать достаточно быстро, чтобы не проиграть тому же Фуркаду слишком много.

— На Ваш взгляд, в чем уникальность Фуркада, что ему удается и быстро бежать, и более-менее точно стрелять? Он же тоже промахивается, бывает...

— Конечно, но при этом у него все равно хороший показатель в процентах попадания. Как мне кажется, он просто нереальный талант. Мы особо с ним не пересекались на сборах, но он создает впечатление, что ему все дается легко. Даже некая зависть есть, пашешь с мая по декабрь, не покладая рук, ног, тренируешься почти круглосуточно — и все равно даже приблизиться к нему не можешь. Возможно, я неправ, и он тоже работает тяжело. Но он производит впечатление, что там все во многом из-за таланта, конечно.

— Тренировки всегда дают результат, я имею в виду стрельбу. Но все равно момент какой-то рулетки присутствует, да?

— Особенно — на ветренном стрельбище. Это точно рулетка.

— Как здесь стрелять? Вроде бы не было ветра, по нашим ощущениям...

— Здесь вроде как ветер не такой сильный, как по флажкам если смотреть. Но он дает довольно ощутимую поправку, нужно быть очень внимательным. И, конечно, подход не из самых легких, поэтому это немного добавляет неприятностей в стрельбе и эмоциональное напряжение. Чемпионат мира — это кульминация сезона, все хотят показать лучший результат, все настроены. Очень часто это играет злую шутку со спортсменами. Я не единственный такой был в спринте.

— В этом сезоне вы успешно бегаете эстафету, четвертые места ваши...

— При этом, хочу отметить, что во всех трех эстафетах у нас всегда был разный состав. То есть не было еще ни разу повторения. Здесь, возможно, тоже будет другой состав. Саня Жирный еще, по-моему, ни разу не стартовал в эстафете. Руслан Ткаленко недавно приехал, он тоже, возможно, будет стартовать. Так что, может быть, даже четвертый вариант еще будет.

— Если три состава показывают высокий результат — это значит, что у нас широкая скамейка запасных?

— Я бы сказал, что в этом году команда у нас подтянулась, все стали похожими в результатах, более похожая форма сейчас. Я считаю, что каждый из нас, из тех, кто работал в первой группе с Санитрой, сделал большой шаг вперед именно в конкуренции внутри команды, соответственно, и шаг вперед в подготовке относительно других спортсменов.

— Эстафета — работа командная. Возможно, здесь играет роль то, что каждый из ребят несет ответственность за результат всей четверки?

— Лично я стараюсь не думать, что это эстафета. Хотя все равно такие мысли посещают, но приходится их отгонять. Пытаешься отключиться от всего и просто делать свою работу.

— В тех эстафетах, в которых вы занимали четвертые места, впереди были только такие киты, как Германия, Норвегия, Франция, Россия. У них действительно очень серьезный состав участников, но каждый раз, когда кто-то из них вылетал, вы демонстрировали стабильность. Стабильность — это признак класса. Хотели бы думать, что в конце концов эта стабильность даст на одну отметку выше...

— Нам бы тоже, конечно, хотелось. Но что будет — то будет. Загадывать не стоит.

— Будем откровенны, что уровень конкуренции очень высокий в мужском биатлоне...

— Конечно. Кроме тех стран, которые Вы назвали, есть еще Чехия, Швейцария, Болгария. Болгары что в спринте делали... Три человека в тринадцатке. В прошлом году канадцы стали третьими в эстафете. Сейчас в биатлоне жесткая конкуренция, 80 человек, наверное, при удачном стечении обстоятельств могут бороться за шестерку. Те же канадцы, американцы. Плотные результаты стали.

— То, что Вы говорили про Болгарию, у них действительно столько людей в тринадцатке?

— Анев был шестым, Синапов одиннадцатым и Илиев тринадцатым. Для любителей делать ставки эстафета затруднительная. Сборные многих стран сейчас в хорошем состоянии, многие могут отлично бороться: те же чехи, канадцы, американцы, шведы. С каждым годом прибавляют, результаты становятся намного плотнее. К примеру, вчера в гонке по лыжному ходу я проиграл Диме вроде бы секунду, но в этой секунде, по-моему, семь человек. То есть очень плотно. И при этом у нас двадцать какое-то место было ходом, до десятого десять секунд. Есть такие люди, как Фуркад, Эберхард — они выделяются, намного быстрее бегут, чем остальные. А после них 40-50 человек, которых разделяют 25 секунд. В этот момент все зависит от того, как ты отработаешь на стрельбе, насколько быстро, насколько четко. Эти 40-50 человек спокойно могут разыграть те же места сразу за Фуркадом.

— Вам еще нужно побороться в индивидуальной гонке за то, чтобы выступить в масс-старте, да?

— В принципе да.

— Какой результат удовлетворит Вас в индивидуальной гонке?

— Я часто говорю в интервью, что не ставлю перед собой целей завоевывать какие-то места. Главная цель, которую ты перед собой ставишь — хорошо сработать на рубеже, а лучше отлично, и ровно отработать на трассе, чтобы нигде не зависнуть, не потерять много времени. Если стрельба получается, если ход более-менее — ты автоматически получишь хороший результат. Будет это медаль или место в десятке-пятнадцатке — не столь важно. Да, это важно, но не столь важно для той же психологической подготовки. Нужно настраиваться на работу, делать то, что ты умеешь, что тренировал — тогда будет результат. Насчет масс-старта, если мне не изменяет память, минимальное количество очков для прохода в масс-старт — около пятидесяти. Если у меня сейчас уже есть 26, то еще раз нужно в пятнадцатку попадать как минимум, чтобы пробиться в масс-старт. Не хочу говорить про какие-то места. Хочу приехать на финиш с чувством, что я сделал все, что от меня зависело, чтобы показать максимальный результат.

— Большой спорт — это, конечно, всегда напряжение, волнение, прессинг. Вы получаете удовольствие от спорта? Или, может, наоборот — он утомляет Вас в психологическом плане? Есть ли момент, что чувствуешь кайф, когда едешь по трассе?

— На самом деле мне приносит очень много удовольствия все это, начиная от тренировок, которые стартуют весной. Даже когда перерыв с апреля по май, неделя-полторы прошли — и начинается ломка, нужно что-то делать, идти в спортзал, бегать кроссы, ездить на велосипеде. Это не просто работа, а именно образ жизни, уже не можешь сидеть на месте. Я даже не представляю, как после завершения карьеры сидеть дома, это не мой вариант точно. Из-за того, что постоянно получаешь позитивные эмоции от тренировок, даже когда приходишь летом обессиленным после длительной тренировки. Ноги гудят, сил нет — падаешь на кровать и получаешь кайф. Люди, которые не занимаются спортом, наверное, меня не поймут, как так можно издеваться над собой. Но профессиональные спортсмены немного страдают мазохизмом.

— Без этого тяжело достичь прогресса...

— Конечно. Думаю, если пропадет это чувство — значит, пора заканчивать.

— Уже в тренеры переходить?

— Наверное, да.

— После чемпионата мира перерыв, сможете дома побыть. Но потом будет финишный спурт сезонный. Вы когда-то имели возможность соревноваться в Корее? Думаю, вряд ли что-то было...

— Почему? Там был чемпионат мира в 2009 году. На том же месте был и Кубок мира в 2008-м, но на тот момент я еще был юниором, в команду не попадал. Я там не был еще, но соревнования там проходили, опыт проведения у них уже есть.

— Это будет предолимпийский этап, будет интересно посмотреть какие-то нюансы: высота гор, еще что-то. Есть такой интерес?

— Да, на самом деле очень большой интерес. Буквально пару недель назад там проходил этап Кубка мира по лыжным гонкам. С удовольствием, внимательно смотрели. Я сделал вывод, что лыжники, скорее всего, из-за того, что у них, по-моему, на следующей неделе начинается чемпионат мира, все фавориты его пропустили, не поехали туда. Не знаю, плюс это или минус для них — что они не увидят эту трассу.

— Большинство этапов в Европе проходят. А когда в Канаде, в США, есть ли принципиальная разница? Или основное — перелет и восстановление, а трасса и все остальное похоже?

— В принципе те же тридцать установок, та же трасса. Но, с другой стороны, не так это зависит от того, Европа это или Азия. У каждой трассы есть свои сложности, особенности: ветровые, по трассе... Мне, например, нравится ездить, открывать новые места. В этом году в период вкатывания на первом снегу мы были в Канаде. Мне очень понравилось, это был позитивный опыт, даже несмотря на то, что погода немного подвела. Пару недель были рекордные температуры для этого времени, +14 градусов. Но все равно я получил огромное удовольствие именно от того, что поехали в новое место, где новые ощущения, новые люди и т.д.

— Любимая трасса есть у Вас?

— Бежать, конечно, везде тяжело. Нет такого, что лыжи сами едут или патроны сами стреляют. Но какие-то трассы подходят больше, а какие-то — меньше. На данный момент, наверное, больше всего мне нравится трасса в Холменколлене, она мне довольно хорошо подходит, я обычно себя там прекрасно чувствую. В Оберхофе мне тоже нравится трасса, хотя погода иногда там совсем не радует. В Хохфильцене одна из моих нелюбимых трасс, это 100%.

— Хочется пожелать, чтобы она стала любимой в ближайшие дни...

— Я постараюсь сделать все для этого.

— Скажите напоследок, какая основная цель двигает Вас вперед на данный момент в Вашей спортивной жизни?

— Даже не на данный момент, это еще с юниорского возраста: всегда хочется двигаться вперед, развиваться, с каждый годом в чем-то улучшаться, шаг за шагом двигаться к верхушке, к элите.





Беседовал Александр ГЛИВИНСКИЙ, текстовая версия — Дария ОДАРЧЕНКО