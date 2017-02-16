Сергей СЕМЕНОВ: «Не люблю индивидуальную гонку, но она получается»

В австрийском Хохфильцене продолжается чемпионат мира по биатлону. Сегодня в программе - мужская индивидульная гонка на 20 км. Биатлонист сборной Украины Сергей Семенов рассказал об этом старте.

— Следующая гонка — индивидуальная. Вы считаетесь в ней специалистом, ведь из пяти Ваших подиумов четыре — именно в индивидуальной гонке. Что особенного в этой гонке для Вас? Вы ее любите?

— Все считают, что я ее очень люблю, жду с нетерпением, но это не так. На самом деле это очень тяжелая гонка, жесткая, она всегда тяжело проходит. Сказать, что люблю ее, не могу. Но она у меня хорошо получается. Как так происходит, я и сам толком не могу понять, но двадцатку я бегу быстрее некоторых оппонентов, с которыми я одинаково бегу спринт, подхожу ближе к лидерам в этом плане, именно хода. Когда хорошо складывается со стрельбой — получается хороший результат. Не зря эта гонка называется индивидуальной. Ты один, ни на кого не обращаешь внимания, выполняешь работу спокойно, уверенно, как на тренировке — тогда получается хороший результат.

— Насколько важно утром в день гонки проснуться и почувствовать позитив внутри или негатив?

— В последнее время старты проходят довольно поздно — после обеда. Ты утром встаешь, даже нет ощущения, что сегодня гонка, потому что еще целый день впереди, организм еще не начинает бурлить, скажем так, не чувствуешь еще запала. Это начинается ближе к обеду, за пару часов до старта. Мысли начинают появляться в голове насчет гонки о том, как проходить, что делать и т.д.

— То есть можно сказать, что если гонка начинается раньше, то могут возникнуть проблемы с тем, как уснуть, да? А сейчас, если она позже, Вы себе психологически откладываете, что она будет позже — и можно более спокойно спать?