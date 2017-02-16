Дмитро ПІДРУЧНИЙ: «У цьому сезоні я краще почуваюся психологічно»

Український спортсмен Дмитро ПІДРУЧНИЙ перед індивідуальною гонкою на чемпіонату світу в Хохфільцені розповів Sport.ua про своє ставлення до цього старту, про значення досвіду та про улюблені гонки.

— Двадцятку мені важко бігти. Важко на таку довгу дистанцію розподілити сили, щоб швидкість була висока. На спринті мені найбільше вдається розвинути максимальну швидкість. Але на фінішному коридорі не зовсім добре себе почуваю.

— Але мені здається, що тобі контактні гонки подобаються. Той же мас-старт — контактний. Він трохи коротший за індивідуальну гонку. Чи можна сказати, що тобі мас-старт до вподоби? Чи він як індивідуалка?

— Ні, це моя улюблена гонка, я себе в ній завжди комфортно почуваю. Люблю, коли суперник біля тебе, коли можна із ним погратися, в боротьбі потриматися за нього. Чому мені вдалася гонка переслідування, чотирнадцяте місце — це тому що я люблю контактну боротьбу. Ти бачиш суперника, хто перший перетне фінішну лінію — той і переміг. А спринт, індивідуальна гонка — це на відчуттях. Тобі кричать, яким ти йдеш, скільки програєш, але ти не бачиш, як суперник пройшов той відрізок дистанції. Можливо, він слабше пройшов, чи навпаки — додав. Це мені... Не те, що не подобається, але контактну гонку я люблю набагато більше. Ті ж естафети, коли ти з суперником один на один — мені це подобається.

— Ти кажеш, що можеш погратися з суперником. Ти маєш на увазі, що можеш його вимотати? В чому полягає твоя тактика? Якісь ривки?

— Навіть і в такому, що десь зменшив швидкість, його трохи пригальмував. Або навпаки — додав на якомусь відрізку траси, де ти себе комфортніше почуваєш. Можливо, він звик до рубежу приходити, зменшуючи темп. Я наганяю темп. Або навпаки. Є такі тактичні прийомчики. Звичайно, не так часто вдається їх застосовувати.

— Досвід у цій справі — визначальний?

— Так. Досвід, як кажуть, за гроші не купиш.

— Останні роки ти дедалі більше змагаєшся і вже відчуваєш, що став досвідченішим за ці буквально два сезони...

— Звичайно. Навіть якщо порівняти з попереднім сезоном, в мене естафети не вдавалися. Почали практикувати останній етап в минулому сезоні, більшість естафет були провальними, буквально одна-дві більш-менш вдалися. В цьому сезоні я себе вже набагато комфортніше почуваю на останньому етапі, я психологічно по-іншому почав ставитися до цього етапу. Звичайно, цей досвід позитивно впливає — коли ти все більше стартуєш на високому рівні, коли контактна боротьба. Чому багато спортсменів у контактній боротьбі себе краще почувають, а дехто навпаки? От Сергій каже, що на індивідуальну гонку йому краще налаштуватися. У кожного це індивідуально, кому як комфортніше.

— Напевно, основне відчуття, коли є досвід — спокій, тому що більше знаєш гонки, траси. В основному ти вже не так хвилюєшся, тому що перед тобою вже немає невідомого, ти знаєш гонки, суперників і їх можливості...

— Звичайно. Досвід — коли знаєш і суперників, і на що ти сам спроможний. Але часто буває, що мандраж так пробиває, що той досвід відходить на задній план, починаєш чудити там бозна-що.

— Паніка з'являється?

— Так. Часто буває, що починаєш сам себе накручувати. Думаю, це буває у кожної людини, коли перед нею важливий момент для її життя. В тебе з'являється непотрібне хвилювання. Стійка на фінішному етапі — дуже важко. Дуже складно з нею впоратися психологічно, особливо — коли ти можеш боротися за п'ятірку. У голову лізуть зайві думки, що було б дуже добре, якби я відстріляв на нуль і боровся за призові місця. З досвідом ти вчишся робити так, щоб ці думки не лізли в голову. Стараєшся не думати про це і просто йдеш на свій етап, працюєш. Відстріляв, а там вже борешся, як вдасться.

— Ти не дуже любиш фініш. Швидкісні дані можна покращити, якщо працювати саме над цим? Щоб уміти відірватися на фініші...

— Думаю, можна. Звичайно, важко. Таку функцію важко розвинути, якщо в тебе немає цього в крові, якщо ти не чистий спринтер. Але якщо постаратися — можна розвинути здатність до хорошого фінішу. Можливо, за рахунок не сили, а техніки — обрати правильне положення, тактику.

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua з Хохфільцена