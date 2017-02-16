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Хохфильцен-2017. Индивидуальная гонка. LIVE!

Текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону

  • 16.02.2017 14:14
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Sport.ua. Дмитро Підручний і Сергій Семенов
© Sport.ua. Дмитро Підручний і Сергій Семенов

Сегодня на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене пройдет мужская индивидуальная гонка.

Биатлонисты пробегут 20 километров с четырьмя огневыми рубежами. За каждый промах биатлет получает одну штрафную минуту.

Украину сегодня представят Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Александр Жирный и дебютант чемпионата Руслан Ткаленко.

Начало гонки в 15:30. На Sport.ua – традиционная текстовая онлайн-трансляция. Болеем вместе!

Источник — Sport.ua

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