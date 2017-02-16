Хохфильцен-2017. Индивидуальная гонка. LIVE!

Сегодня на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене пройдет мужская индивидуальная гонка.
Биатлонисты пробегут 20 километров с четырьмя огневыми рубежами. За каждый промах биатлет получает одну штрафную минуту.
Украину сегодня представят Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, Александр Жирный и дебютант чемпионата Руслан Ткаленко.
Начало гонки в 15:30. На Sport.ua – традиционная текстовая онлайн-трансляция. Болеем вместе!
Источник — Sport.ua
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