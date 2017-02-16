16 февраля 2017

Пресс-анонс

«Эксперты биатлона-2» с Ниной Лемеш в Киеве

19 февраля 2017 года в 11.30 в Киеве, в пабе «Бочка» (ул. Крещатик, 19а), в рамках социального спецпроекта «Эксперты биатлона-2», болельщики посмотрят масс-старты чемпионата мира в австрийском Хохфильцине. Компанию любителям биатлона составит многократная призерка чемпионатов мира Нина Лемеш. Знаменитая биатлонистка прокомментирует захватывающие гонки с массовым стартом, завершающие программу мирового первенства.

Именитая гостья приедет на встречу с киевскими болельщиками из Чернигова. Для Нины Петровны участие в проекте «Эксперты биатлона» будет дебютным. Несмотря на занятость и семейные хлопоты, Нина с радостью согласилась провести весь воскресный день с поклонниками биатлона и прокомментировать обе гонки мирового первенства, а также пообщаться в теплом «семейном» кругу.

Досье: НИНА ЛЕМЕШ – трекратная призерка чемпионатов мира в эстафете (1996, 2000, 2001), чемпионка Европы в спринте-2006, трехкратная призерка чемпионатов Европы в эстафете (2001, 2002, 2005). Трижды поднималась на высшую ступень пьедестала на этапах Кубка мира, в том числе в личной гонке – спринт Антерсельвы-1998. Была 17-й в тотале по итогам 1998-1999гг. Завершила карьеру в сезоне 2006-2007. Работает в департаменте семьи, молодежи и спорта ОГА и первым заместителем главы Отделения НОК Украины в Черниговской области.

Нина Петровна уверена, что в гонке с массовым стартом украинские биатлонисты смогут побороться за самые высокие места, в том числе и за победу.

«Думаю, девчонки соберутся на завершающую гонку чемпионата, а мы, болельщики, нацеливаем себя и мысленно наших девчонок на медали, будем надеяться и верить. Настя Меркушина уже столько прошла в этом сезоне, пережила такие «мясорубки»; эстафеты, которые отработала здорово, профессионально, можно только догадываться, что у нее творилось в душе, в мыслях, но она все выдержала достойно на высоком уровне. Поэтому для нее психологически этот старт будет комфортным. Она будет рассматривать эту гонку как возможность бороться за самые высокие места.

Юле Джиме нужно отпустить ответственность и огромное желание стрельнуть отлично, нужно просто отработать в свои возможности. А может она очень многое, и стрельнуть ноль. Думаю, у нее должна сработать мышечная память, которая сможет дать нужный результат. Пусть все сойдется и все получится, а Юля к этому давно готова.

Будем надеяться, что Сергей Семенов и Дмитрий Пидручный попадут в масс-старт. Очевиден их рост, и не только в эстафете. На таких основных соревнованиях наши ребята могут собраться и показать результат. Сергей умеет «выплеснуть себя». Дима тоже готовый и может показать и результат, и классную борьбу, как на трассе, так и на стрельбище » - прокомментировала Нина Лемеш.

Во время встречи пройдет автограф-сессия с известной спортсменкой, прогнозирование, «живое» комментирование, батл-викторина на знание истории украинского биатлона, а также развлечения от «Студии оригинальных игр».

«Я жду дружественной встречи с семьей болельщиков. Уверена, что найдутся люди, которые никогда не занимались профессионально спортом, может и никогда на лыжах не стояли, но они будут такими экспертами: знать составы команд, кто как бежит, скорострельность и другие нюансы. Думаю, получу колоссальное удовольствие от общения с болельщиками, для которых биатлон стал не просто любимым видом спорта, но и частью жизни. Вот этого я жду! Вместе, обсуждая, болея, мы сможем послать через астральные субстанции импульс нашим ребятам, они будут чувствовать, как в Украине за них болеют, и смогут лучше оттолкнуться и выиграть десятые доли секунды» - отметила Нина Петровна Лемеш.

Впервые, благодаря социальному спецпроекту «Эксперты биатлона», у фанатов появилась возможность не просто наблюдать за соревнованиями, но и познакомиться друг с другом, самостоятельно анализировать исход гонок наравне с известными спортивными комментаторами и аналитиками. Дружественная атмосфера, трансляции Кубка мира на большом экране, горячее обсуждение гонок, «живое» комментирование и подарки за лучшие прогнозы - это проект «Эксперты биатлона». Поддержи украинских биатлонистов вместе с нами!

Детальнее о проекте и новостях можно узнать на официальной странице «Экспертов биатлона»: https://www.facebook.com/ekspertybiathlona/

Информационные партнеры проекта «Эксперты биатлона-2»:

BIGMIR.NET, SPORT.UA, СЕГОДНЯ.UA, BIATHLON.COM.UA

К сведению:

Проект «Эксперты биатлона»– место встречи экспертов-биатлонистов, медиа-экспертов и фанатов-экспертов. На программу, кроме известного биатлониста, официально заявлен медиа-эксперт (спортивный журналист). Каждая редакция имеет право предложить своего специалиста для участия в проекте.

Медиа-экспертами старта проекта «Эксперты биатлона-2» стали: Константин Клименко, Денис Трубецкой, Максим Кравец и другие. Эксперты-биатлонисты, посетившие проект в сезоне 2016-2017: Оксана Хвостенко, Вячеслав Деркач, Сергей Седнев, Василий Карленко, Нина Пронина (Карасевич), Валентина Цербе-Несина, Ирина Меркушина, Андрей Дериземля, Елена Петрова.

Автор идеи и ведущая программы – спортивный журналист Алёна Романова.