Хохфильцен-2017. Лоуэлл Бэйли - чемпион мира в индивидуальной гонке

Так кого ж все-таки орендували, а кого підписали??? В заголовку одне, а в самій новині - вже нав...

Понты? Сельское воспитание? В каждем случае пренебрежение болельщиками. Я бы ее не выгораживал, х...

А как можно привязать историю и преданность болельщиков к недавно созданной команде? "Метал...

http://metalist1925.com/news/195-Programmnoe-zayavlenie-OOO-Avangard-Harkov

.html

Конечно не правопреемник. Кому охота платить долги петуха Курченка?

Я вот в отличии от вас не поленился и зашел к ним на сайтhttp://metalist1925.com/news/195-Program...