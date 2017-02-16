Хохфильцен-2017. Лоуэлл Бэйли - чемпион мира в индивидуальной гонке

Отчет ожидайте чуть позже...
1. Лоуэлл Бэйли (0+0+0+0) 48:07.4
2. Онджей Моравец (0+0+0+0) +3.3
3. Мартен Фуркад (1+0+1+0) +21.2
...
5. Сергей Семенов (0+0+1+0) +38.6
41. Дмитрий Пидручный (1+1+1+1) +4:22.7
70. Руслан Ткаленко (0+1+1+3) +7:12.1
80. Александр Жирный (1+2+3+1) +8:32.1
Автор — Влад Дудка, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
можна на мажорній ноті завершувати карєру
Різниця між Бейлі і чехом скорочувалася і скорочувалася до фінішу, але він зібрався і вирвав перемогу.
Молодець.
Победа Лоуэлла Бэйли
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.