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Хохфильцен-2017. Лоуэлл Бэйли - чемпион мира в индивидуальной гонке

Сенсацией завершилась мужская гонка на чемпионате мира по биатлону

  • 16.02.2017 17:15
  • 2234 просмотров
  • 7 комментария
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1. Лоуэлл Бэйли (0+0+0+0) 48:07.4
2. Онджей Моравец (0+0+0+0) +3.3
3. Мартен Фуркад (1+0+1+0) +21.2
...
5. Сергей Семенов (0+0+1+0) +38.6
41. Дмитрий Пидручный (1+1+1+1) +4:22.7
70. Руслан Ткаленко (0+1+1+3) +7:12.1
80. Александр Жирный (1+2+3+1) +8:32.1

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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