Український біатлоніст Сергій Семенов прокоментував свій високий результат в індивідуальній гонці на ЧС в Хохфільцені.

- Сергію, ти класно пройшов дистанцію, хоча й кажеш, що не любиш індивідуальну гонку. Але вона в тебе виходить.

- Я не казав, що я її не люблю. Казав, що люблю однаково як і спринт, мас-старт, чи будь-яку іншу гонку.

- Промах на третьому рубежі, що можеш про це розповісти?

- Поки не поговорив з тренером, важко аналізувати. Але це мій промах, сам зробив помилку: не довів до мішені і зробив похибку «на 5 годин».

- Але крім цього все вдалося і по ходу, і в стрільбі?

- Я думав, що буде набагато важке, бо дуже спекотно сьогодні. Не вистачає води, повітря, але пройшов досить впевнено і рівно. Тому я задоволений.

- Як розподіляв сили по дистанції? Перед стрільбою уповільнював темп?

- Так, звичайно, після спуску йшов трохи повільніше, щоб впевненіше стріляти.

- На останньому колі тренери вели тебе по часу Шипуліна?

- І по Шипуліна, і по Фуркада. Певно, погано виклався на другій половині кола.





Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua із Хохфільцена