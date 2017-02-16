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Сергій СЕМЕНОВ: «Погано виклався на другій половині останнього кола»

Український біатлоніст поділився враженнями від індивідуальної гонки на ЧС у Хохфільцені

  • 16.02.2017 17:17
  • 1823 просмотров
  • 4 комментария
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Sport.ua. Сергій Семенов
© Sport.ua. Сергій Семенов

Український біатлоніст Сергій Семенов прокоментував свій високий результат в індивідуальній гонці на ЧС в Хохфільцені.

- Сергію, ти класно пройшов дистанцію, хоча й кажеш, що не любиш індивідуальну гонку. Але вона в тебе виходить.
- Я не казав, що я її не люблю. Казав, що люблю однаково як і спринт, мас-старт, чи будь-яку іншу гонку.

- Промах на третьому рубежі, що можеш про це розповісти?
- Поки не поговорив з тренером, важко аналізувати. Але це мій промах, сам зробив помилку: не довів до мішені і зробив похибку «на 5 годин».

- Але крім цього все вдалося і по ходу, і в стрільбі?
- Я думав, що буде набагато важке, бо дуже спекотно сьогодні. Не вистачає води, повітря, але пройшов досить впевнено і рівно. Тому я задоволений.

- Як розподіляв сили по дистанції? Перед стрільбою уповільнював темп?
- Так, звичайно, після спуску йшов трохи повільніше, щоб впевненіше стріляти.

- На останньому колі тренери вели тебе по часу Шипуліна?
- І по Шипуліна, і по Фуркада. Певно, погано виклався на другій половині кола.



Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua із Хохфільцена

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 16.02.2017 17:23
    +2
    Сергій - молодець!
    А для кого виступає Джима?
    Ссылка
    Алексей Аксютенко
      Алексей Аксютенко, 16.02.2017 17:53
    +1
    Андрей Штогрин, 16.02.2017 17:23
    Сергій - молодець!
    А для кого виступає Джима?
    Для себя
    Ссылка
    Александр Матлаш
      Александр Матлаш, 16.02.2017 17:57
    0
    Видео гонки https://www.youtube.com/watch?v=DG3_ax-l0eU
    Ссылка
    pepik70
    online
    pepik70, 16.02.2017 18:09
    +1
    Алексей Аксютенко, 16.02.2017 17:53
    Андрей Штогрин, 16.02.2017 17:23
    Сергій - молодець!А для кого виступає Джима?

    Для себя
    Понты? Сельское воспитание? В каждем случае пренебрежение болельщиками. Я бы ее не выгораживал, хотя как спортсменка умница.
    Ссылка
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