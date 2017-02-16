Хохфильцен-2017. Стартовый состав женской эстафеты

Стали известны составы женской эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.
Гонка состоится в 15:45 17 февраля.
Сборная Украины выступит в следующем составе:
3-1. Ирина Варвинец
3-2. Юлия Джима
3-3. Анастасия Меркушина
3-4. Елена Пидгрушная
Стартовые составы смотрите здесь
Автор — Влад Дудка, Sport.ua
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