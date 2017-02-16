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Хохфильцен-2017. Стартовый состав женской эстафеты

За Украину выступят Варвинец, Джима, Меркушина и Пидгрушная

  • 16.02.2017 19:59
  • 1253 просмотров
  • 3 комментария
Метки
Хохфильцен-2017. Стартовый состав женской эстафеты

Стали известны составы женской эстафетной гонки на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.

Гонка состоится в 15:45 17 февраля.

Сборная Украины выступит в следующем составе:

3-1. Ирина Варвинец
3-2. Юлия Джима
3-3. Анастасия Меркушина
3-4. Елена Пидгрушная

Стартовые составы смотрите здесь

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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Комментарии
    roma-rio777
      roma-rio777, 16.02.2017 20:07
    0
    немки завтра будут первые,ну а за 2 и 3 место будем бороться с францией,италией и чехией,в принципе всё предсказуемо...
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    nebander
      nebander, 16.02.2017 20:30
    0
    Норвежек тоже рано списывать
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    vitaha33
    online
      vitaha33, 16.02.2017 20:55
    0
    5 місце з таким складом
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