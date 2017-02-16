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Джима, Меркушина, Семенов и Пидручный пробились в масс-старт на ЧМ

По два представителя Украины выступит в гонке с массовым стартом

  • 16.02.2017 20:24
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  • 1 комментария
Метки
Джима, Меркушина, Семенов и Пидручный пробились в масс-старт на ЧМ

Сборная Украины по биатлону будет иметь по два представителя в гонках с массовым стартом.

В мужскую гонку пробились Сергей Семенов и Дмитрий Пидручный, а в женской выступят Анастасия Меркушина и Юлия Джима.

Обе гонку пройдут 19 февраля и станут последними на текущем чемпионате мира в Хохфильцене.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    vitaha33
    online
      vitaha33, 16.02.2017 20:53
    0
    яким чином туди пробився підручний?
    Ссылка
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