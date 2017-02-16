Джима, Меркушина, Семенов и Пидручный пробились в масс-старт на ЧМ

Сборная Украины по биатлону будет иметь по два представителя в гонках с массовым стартом.

В мужскую гонку пробились Сергей Семенов и Дмитрий Пидручный, а в женской выступят Анастасия Меркушина и Юлия Джима.

Обе гонку пройдут 19 февраля и станут последними на текущем чемпионате мира в Хохфильцене.