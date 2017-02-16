Тренер сборной Украины Юрай Санитра прокомментировал итог сегодняшней индивидуальной гонки у мужчин на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.

«Сергей пробежал очень хорошую гонку. Если бы счастье было на его стороне, он мог бы попасть тот выстрел. Сергей очень хорошо подготовился к этой гонке, был сконцентрирован, хорошо бежал, и думаю, что в такой конкуренции 5-е место очень хорошее.

Дима очень хорошо бежал, но сделал по 1 штрафу на каждой позиции. Четыре – это было много, но думаю, что он попадает в масс-старт.

Жирному было тяжело на стрельбище. Сначала был ветер слева, а когда он пришел на 2-ю стрельбу, ветра уже не было. Надо было сделать поправку. Из-за этого он сделал три промаха.

У Ткаленко был первый старт. Я не ждал от него супер-результата. Но если будет работать, то он вполне может попасть в главную команду.

По эстафете скажу, что на сто процентов второй этап побежит Семенов, четвертый – Пидручный. Надеемся, что первый этап будет за Примой. Третий – будем еще думать, но пока готовим на эту позицию Семакова.

Прима тренируется уже шесть дней, сделал всю работу, делал ускорение, хорошо стрелял. Семенов сегодня сделал все для хорошего результата. Психологически был отлично готов к гонке. Один промах – это немного в биатлоне, но сегодня он стоил чемпионского титула»