Історичний день для американського біатлону

Церемонії нагородження у Хохфільцені майже завжди мають свої родзинки. Нагородження призерів чоловічої індивідуальної гонки само по собі було подією небуденною. Вперше в історії біатлону американець виграв чемпіонат світу! Досі американці не перемагали бодай на одному етапі Кубка світу, а тут тріумфували у головному старті сезону. Історія стає ще більш неймовірною з огляду на те, що переможець чоловічої «індивідуалки» 35-річний Ловел Бейлі рік тому хотів закінчити виступи у професійному біатлоні. Хлопець реально «наїздився», так і не здобувши жодної медалі етапу Кубка світу. Однак, порадившись з дружиною, вирішив таки ще «сезончик» поїздити. І от вам зайвий доказ того, що дружину треба слухати! Сьогодні Еріка разом із донечкою Офелією, котра народилася минулого червня, були повноправними учасниками медальної церемонії. А, взагалі, вся команда США вибігла на подіум, щоби закарбувати історичний момент для наступних поколінь.

А маленька Офелія Бейлі була не єдиним немовлям – учасником церемонії. Внизу біля сцени бігала річна донечка срібного медаліста чеха Ондржея Моровця. Саме їй тато показував своє срібло, зійшов зі сцени. Дитинка, ніби виглядала здивовано. Так і хотіла сказати: «Тато, а де ж золото?». Звісно, усе це жарт, адже Моровець досяг безсумнівного успіху на нинішньому чемпіонаті світу. Тому чеська команда підняла його на плечі так само, як тричі робила це ж саме для Габріели Коукалової. Моровець – ще один герой своєї країни.

Відверто похнюпленим був Мартен Фуркад, котрий однозначно розраховував здобути на цьому чемпіонаті більше одного «золота». З пересердя француз великими струями розливав «бронзове» шампанське. Особливо багато виливши на фотографів, які знімали процес під сценою.

Ще один, насичений емоціями день, закінчився у Хохфільцені. Дуже хочеться, щоби наступний приніс позитивні емоції українцям. Зачекалися…

Олександр Гливинський, спеціально для Sport.ua з Хохфільцена