Победитель индивидуальной гонки Лоуэлл Бэйли прокомментировал свой фантастический триумф.
Источник — Sport.ua
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Победитель индивидуальной гонки Лоуэлл Бэйли прокомментировал свой фантастический триумф.
Источник — Sport.ua
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Ехх, якби Сема не допустив того промаху одного, міг привезти таку шалену радість і в Україну, але і 5 місце арте оплесків.
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