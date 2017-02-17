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Лоуэлл БЭЙЛИ: «Мечты сбываются!»

Победитель индивидуальной гонки прокомментировал свой фантастический триумф

  • 17.02.2017 08:46
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  • 1 комментария
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Sport.ua
© Sport.ua

Победитель индивидуальной гонки Лоуэлл Бэйли прокомментировал свой фантастический триумф.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    I_LOVE_UKRAINE
      I_LOVE_UKRAINE, 17.02.2017 09:00
    0
    Це було дійсно дуже емоційно і красиво. Заслужив. Вітання!
    Ехх, якби Сема не допустив того промаху одного, міг привезти таку шалену радість і в Україну, але і 5 місце арте оплесків.
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