Участник сборной Украины Руслан Ткаленко прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.
«Недоволен своим выступлением. На последнем рубеже не смог справиться со стрельбой. С первого круга бежалось очень тяжело. Сейчас не в той форме, в которой можно соревноваться на чемпионате мира, поэтому усталость на последнем рубеже дала о себе знать.
Никогда еще не соревновался в такой атмосфере - столько зрителей, такой шум… На Кубках IBU и на чемпионатах Украины такого не увидишь. Очень давит это. Надо набираться опыта и больше стартовать»
Источник — Sport.ua
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