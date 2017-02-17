Участник сборной Украины Руслан Ткаленко прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.

«Недоволен своим выступлением. На последнем рубеже не смог справиться со стрельбой. С первого круга бежалось очень тяжело. Сейчас не в той форме, в которой можно соревноваться на чемпионате мира, поэтому усталость на последнем рубеже дала о себе знать.

Никогда еще не соревновался в такой атмосфере - столько зрителей, такой шум… На Кубках IBU и на чемпионатах Украины такого не увидишь. Очень давит это. Надо набираться опыта и больше стартовать»