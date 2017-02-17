Серебряный призер индивидуальной гонки в Хохфильцене Онджей Моравец поделился впечатлениями после финиша:

- У вас есть «золото» в смешанной эстафете, могло быть и здесь, но в итоге «серебро». Вы расстроены или можете быть счастливы?

- Да, вы правы. 50 на 50. Конечно, я счастлив завоевать медаль. Этот сезон был не лучшим для меня с самого начала. Но я постарался как можно лучше подготовиться к чемпионату мира.

Сегодня я был ближе всего к «золотой» медали во время своей карьеры. У меня будет еще шанс в масс-старте, но, повторюсь, сегодня я мог побеждать.

Наверное, я немного расстроен.

В то же время, я очень рад за Лоуэлла, он мой друг и хороший стрелок.

Сегодня я сделал все, что мог, но Бэйли бежал так быстро, как не бегал никогда.