Эрзурум-2017. Украина стала пятой в смешанной эстафете

В турецком Эрзуруме завершилась смешанная эстафета в рамках Европейского юношеского Олимпийского фестиваля.
Смешанная эстафета
1. Россия (0+11) 1:16:39.3
2. Франция (2+9) +49.0
3. Финляндия (1+8) +1:57.9
4. Чехия (0+10) +2:24.1
5. Украина (3+14) +3:29.5
6. Словения (1+9) +4:19.9
Полные результаты гонки здесь
Источник — Федерация биатлона Украины
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