Эрзурум-2017. Украина стала пятой в смешанной эстафете

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Весенний футбол от Шахтера 12:03 — hoholin Ура Шахте! ДК днари против них

ВАЦКО: «Бланко-Лещука нужно как можно скорее заиграть за Украину» 11:59 — stopor2016 Надо срочно заиграть за "барну" Украины , а то Аргентинцы вместо Месси его присобачат... 11:54 — igorvt Чи захоче аргентинець Густаво Бланко зрадити святій мрії кожного аргентинця одягнути, бодай раз у...

Сергей ПАЛКИН: «Мы не ошиблись с Бланко-Лещуком» 11:48 — AndrosPatron От Ураа немного совком попахивает, а так, в принцыпе, правда ) 11:30 — Игорёк Игнатьев это вам не Барса ,это не Реал Мадрид это бравые хлопцы Шахтер Донецк фаворит !спасибо вам ребята ...