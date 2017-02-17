Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Эрзурум-2017. Украина стала пятой в смешанной эстафете

Победу в гонке праздновала команда России

  • 17.02.2017 10:54
  • 152 просмотров
  • 0 комментария
Метки
twitter.com/eocmedia
© twitter.com/eocmedia

В турецком Эрзуруме завершилась смешанная эстафета в рамках Европейского юношеского Олимпийского фестиваля.

Смешанная эстафета

1. Россия (0+11) 1:16:39.3
2. Франция (2+9) +49.0
3. Финляндия (1+8) +1:57.9
4. Чехия (0+10) +2:24.1
5. Украина (3+14) +3:29.5
6. Словения (1+9) +4:19.9

Полные результаты гонки здесь

Источник — Федерация биатлона Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.