Женская эстафета. Все или ничего

Все или ничего. На Олимпийских играх или чемпионатах мира обычно с таким настроением сборная Украины подходит к женской эстафете. Последние годы именно женская эстафета считается наиболее сильной дисциплиной Украины в биатлоне.

Год за годом тренерский штаб и функционеры неудачные результаты по ходу сезона списывают на подготовку к «главному старту» сезона. Так, в принципе, получается и в этот раз. В первой части сезона украинские биатлонисты завоевали лишь две «бронзы» - женская эстафета в Поклюке и Семенов в спринте в Антхольце, поэтому некая недосказанность все же присутствует. Да, нашего болельщика приучили к тому, что медали у нас бывают если не на каждом этапе, то через этап, и на чемпионате мира у нас зачастую все очень неплохо.

На текущем чемпионате у нас наилучшим результатом является пятое место Сергея Семенова в индивидуальной гонке.

Сегодня – женская эстафета, наша «коронка». Но, глядя на результаты сезона есть некие опасения. «Олимпийская» четверка в эстафете распалась, а те, кто остались, сейчас очень нестабильны. Джима, конечно, может выдать «бомбу», а может и провалить все, что можно. Меркушина хороша, но в силу своей молодости ей пока тяжело на равных бороться с лидерами мирового биатлона. А дальше все туманно – привлекли Валентину Семеренко, но в эстафету не поставили. Варвинец и Пидгрушная могут хорошо стрелять, но беговые кондиции оставляют желать лучшего. Сегодня Лена – наш финишер, и хочется увидеть настоящий финишный спурт к «золоту», а не откат к цветочной церемонии.

Не готовы к нашему успеху и букмекеры. По прогнозам лишь пятое место отводят нашей команде, позади Германии, Франции, Италии и Чехии. 16 – коэффициент на победу, и 3,2 за место на подиуме. Судя по всему, придется надеяться не только идеальное выступление наших, но и на оплошности соперниц.

С кем же придется соперничать (согласно букмекерским котировкам)?



Германия: Хинц, Хаммершидт, Хильдебранд, Дальмайер

Франция: Шевалье, Аймонье, Бреза, Дорин-Абер

Италия: Витоцци, Санфилиппо, Рунгальде, Вирер

Чехия: Йислова, Пускарчикова, Виткова, Коукалова



По субъективному мнению лишней здесь выглядит команда Италии. Вирер на этом чемпионате поднималась максимум на 10-е место. Да, Санфилиппо и Витоцци попали в пятерку в спринте, а Рунгальдье – взяла «бронзу» в индивидуальной гонке. Отличные результаты, но все они при идеальной стрельбе.



Чехия? Если будет штрафной круг на первом этапе – также могут выпасть из борьбы за медали. Если «стартер» чешской команды не провалится, то остальные должны «тащить».

Германия. Здесь, наверное, без шансов для всех остальных. 1,55 на победу!

Франция. Француженки, кстати, как и итальянки, тоже не впечатляют. Особенно на фоне неплохих результатов на этапах Кубка мира. У Дорин-Абер не идет стрельба, но даже при идеальной стрельбе она много проигрывает Коукаловой и Дальмайер.

В общем, бороться можно и нужно. Слишком много ожиданий и разговоров о предстоящей гонке.

Страсти накаляются, болеем вместе с 15:45!