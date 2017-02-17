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Андрей ДЕРИЗЕМЛЯ: «Женская команда может побороться за призовые места»

Комментарий экс-члена сборной Украины - о предстоящих эстафетах

  • 17.02.2017 15:45
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Sport.ua. Андрей Дериземля
© Sport.ua. Андрей Дериземля

Бывший украинский биатлонист Андрей Дериземля поделился своими ожиданиями от предстоящих эстафетных гонок:

«Вчера удалось пообщаться со спортсменами, тренерами. Все немного нервные, так как нет уверенности в наших эстафетных командах, так как и в женской, и мужской команде нет четвертого человека, который будет выступать на уровне всего коллектива.

Эстафетная команда состоит из четырех человек. Пусть они будут не топовые, но должны быть на одном уровне. К сожалению, у нас в командах такого пока нет.

Погода? Последние дни в Хохфильцене была солнечная погода, а сегодня - мокрый снег. Это в первую очерель - головная боль сервисменов. Важно также выбрать правиоьную пару лыж. Трасса же будет для всех одинаковой. Тем, кто будет на первом этапе, будет немного сложнее.

Я считаю, что женская команда может побороться за призовые места. Будем надеяться и поддерживать!», - сказал Дериземля.

Александр ГЛЫВИНСКИЙ, специально для Sport.ua из Хохфильцена

Источник — Sport.ua

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