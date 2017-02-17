Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Олена ПІДГРУШНА: «Я теж кайфувала від останнього кола»

Капітан збірної України дала коментар після завершення жіночої естафети

  • 17.02.2017 18:45
  • 2150 просмотров
  • 7 комментария
Метки
sport.ua
© sport.ua

Капітан збірної України Олена Підгрушна дала свій коментар після закінчення «срібної» естафети на чемпіонаті світу в Гохфільцені.

— Олено, вітаємо вас! Які відчуття?
— Я згадувала минулий рік…Розуміла, що дівчата поряд, розуміла, які сильні в мене суперниці. Мені не можна було використовувати додаткові патрони, бо тоді не було б жодних шансів на медаль. Намагалася обережно працювати на двох стрільбах – і коли вийшла на трассу, побачила, що дівчата зовсім поруч. Коли Абер мене об’їхала, я розуміла, що треба триматися за нею, щоб на останньому підйомі боротися. Мені пощастило, що пішов дощ і я просто об’їхала дівчат зі спуску, а підйомі пішла в атаку.

— Ви розуміли, що не можна робити промахи…
— Так. На чемпіонаті світу потрібно мінімум запасних патронів використовувати та швидко бігти.

— Під час останнього кола всі кайфували, спостерігаючи за вашим бігом.
(Сміється). Я теж кайфувала від останнього кола.

— Українські уболівальники додали сил?
— Так! Мені здалося, що весь світ за мене вболівав на фінішному колі. Росіяни, білоруси, серби, всі хто завгодно кричали: «Лена, давай!»

—  Здобувши срібло на чемпіонаті світу, відчуваєте полегшення?
— Мені наче камінь з душі впав. Це був дуже важкий сезон. Постійно розмовляли з тренерами, розбирали, що не виходить. Те, що я зробила на останньому етапі гріє душу. Я розумію, що ще є порох у порохівницях.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    247790930@vkontakte
      247790930@vkontakte, 17.02.2017 19:19
    +7
    МОЛОДЕЦ!!!
    Ссылка
    247790930@vkontakte
      247790930@vkontakte, 17.02.2017 19:20
    +6
    И все девченки молодцы!!!
    Ссылка
    Chyvachek
      Chyvachek, 17.02.2017 19:21
    +5
    Молодцы девочки! Смотрел Вас в прямом эфире и чувство гордости и радости переполняли!
    Ссылка
    A-68
      A-68, 17.02.2017 19:26
    +3
    Бажаю ВАМ перемог теж в наступних гонках, просто МОЛОДЦІ !!!!
    Ссылка
    Michael Savchyn
      Michael Savchyn, 17.02.2017 19:29
    +1
    сильно виступили і процес зміни покоління йде загалом нормально
    Ссылка
    p2012u
      p2012u, 17.02.2017 19:36
    +1
    я теж кайфонув, дякую Олена та іншим дівчатам
    Ссылка
    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 17.02.2017 19:47
    0
    баба Лена давай, давай, давай!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.