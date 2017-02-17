Капітан збірної України Олена Підгрушна дала свій коментар після закінчення «срібної» естафети на чемпіонаті світу в Гохфільцені.

— Олено, вітаємо вас! Які відчуття?

— Я згадувала минулий рік…Розуміла, що дівчата поряд, розуміла, які сильні в мене суперниці. Мені не можна було використовувати додаткові патрони, бо тоді не було б жодних шансів на медаль. Намагалася обережно працювати на двох стрільбах – і коли вийшла на трассу, побачила, що дівчата зовсім поруч. Коли Абер мене об’їхала, я розуміла, що треба триматися за нею, щоб на останньому підйомі боротися. Мені пощастило, що пішов дощ і я просто об’їхала дівчат зі спуску, а підйомі пішла в атаку.

— Ви розуміли, що не можна робити промахи…

— Так. На чемпіонаті світу потрібно мінімум запасних патронів використовувати та швидко бігти.

— Під час останнього кола всі кайфували, спостерігаючи за вашим бігом.

— (Сміється). Я теж кайфувала від останнього кола.

— Українські уболівальники додали сил?

— Так! Мені здалося, що весь світ за мене вболівав на фінішному колі. Росіяни, білоруси, серби, всі хто завгодно кричали: «Лена, давай!»

— Здобувши срібло на чемпіонаті світу, відчуваєте полегшення?

— Мені наче камінь з душі впав. Це був дуже важкий сезон. Постійно розмовляли з тренерами, розбирали, що не виходить. Те, що я зробила на останньому етапі гріє душу. Я розумію, що ще є порох у порохівницях.