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Елена ПЕТРОВА: «Удивилась если бы девочки остались без медалей»

Знаменитая биатлонистка поделилась со Sport.ua впечатлениями от первой украинской медали на ЧМ

  • 17.02.2017 20:03
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hotsport.ua. Елена Петрова
© hotsport.ua. Елена Петрова

Знаменитая украинская биатлонистка Елена Петрова поделилась впечатлениями от первой украинской медали на ЧМ.

— Елена, признайтесь, насколько крепко верили в успех женской эстафетной команды после неудач наших девушек в предыдущих гонках?
— Для меня эта медаль абсолютно не новость. Хотя бы потому, что если смотреть по результатам гонок, тех же спринтов, украинская команда, наверное, больше всех очков взяла. В принципе, в общем-то лично у меня сомнений не было, что сегодня девочки будут в призах.

Знаете как, может, многие привыкли уже видеть медали наших биатлонистов. Но для меня это не новость. Вот если бы четвертое или пятое место, был бы шок какой-то внутренний: «Не может быть»!

Нужно реально смотреть на результаты девочек на чемпионате мира, думаю, вы согласны со мной, правильно? Они молодцы, если отстрелялись с минимумом патронов. Где-то даже может максимум, но без штрафных кругов, они и так претендовали бы на пьедестал. Как по мне.

— Финишные чудеса от Пидгрушной: что это было?
— Пидгрушная — она всегда на финише показывает высокую скорость. Она поработала, также как и Юля Джима над своей скоростью. У нас вообще эстафетная команда высокого класса. Поэтому сегодня медаль даже не удивление для меня. Если бы ее не было, удивилась бы (смеется).

— Можно ли втайне надеяться увидеть завтра на пьедестале нашу мужскую команду?
— Скажу так: в этом сезоне ребята в эстафетах показывали очень высокий результат. Поэтому, если на ноль… Хотя даже не знаю, честно. Мужская эстафета – это совсем другое дело, чем женская. Если мужчина даже нули покажет, то бег…

Ну, там в любом случае, думаю, ребята в шестерке сто процентов будут. Они могут за медали бороться, бывают разные моменты, все возможно в спорте и тем более в биатлоне.

Ребята у нас тоже хорошие, состав на сегодняшний день приличный. Артем Прима вчера говорил, что он планируется и готов на эстафету, то состав приличный. В этом году уже четвертые места в эстафетах занимали, высокий уровень демонстрируют. Будем болеть за них.

— Относительная неудача Семенова во вчерашней индивидуальной гонке не выбьет его из колеи?
— Тот один промах, конечно, огромная неприятность. Но это биатлон, чемпионат мира. Завтра уже эстафета, тут нужно всем вместе — и без промахов, и скорость показать.

Этапы Кубка мира — это контрольные старты, для проверки, нужно подводить себя через них к крупным соревнованиям, анализировать свои выступления. А чемпионат мира или Олимпийские игры – там должны показать уже результат, уже все выдать, не допускать ошибок.

Есть спортсмены, которые удивили, тот же чех Моравец. Американец – это вообще, еще когда я выступала, он соревновался. Есть фарт у человека, он на закате карьеры, стремится преодолеть неудачи, и в 36 лет он думает: наконец-то родил, как говорится в спорте. Человек, спортсмен должен всегда анализировать и делать выводы, стремится к совершенствованию. Хотя можно и в 40 лет анализировать, но ничего не делать. Тогда ничего и не добьешься.

— В последнем испытании на этом мировом первенстве наши девушки могут выстрелить?
— Масс-старт это такая гонка… Когда видишь своего соперника… Юлия Джима очень хорошо готова, может, есть проблемы со стрельбой, но скорость высокая. Такой контактный вид старта у нее, может себя проявить, дай Бог ей супер отстреляться.

Пидгрушная говорит, что не совсем готова, но не знаю, честно. Они должны говорить, насколько они себя чувствуют. В целом, думаю, кто может высокий результат показать, так это, наверное, Джима.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО

Источник — Sport.ua

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