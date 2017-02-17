Чистая стрельба и лучший последний круг сезона в исполнении Пидгрушной

Есть первая медаль на предолимпийском чемпионате мира! В женской эстафете свершилось то, чего ждали и во что верили украинские болельщики: Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Елена Пидгрушная – именно в таком составе украинский квартет завоевал «серебро» на главном старте этого сезона!

Стартером украинской команды по традиции стала Ирина Варвинец. Первый круг Ирина пробежала в посредственном темпе, немного уступая главным соперницам, но быстро и точно отработав на «лежке» смогла сократить проигрыш и ушла на второй круг пятой, с отставанием в семь секунд от лидера. Совсем непривычно было наблюдать за стрельбой стоя в исполнении Варвинец: стреляла Ира намного дольше обычного, чему виной, как оказалось, стал мороз, из-за которого украинка потеряла чувствительность пальцев, тем самым потеряв драгоценное время. Допустив один промах, стартер украинской команды смогла закрыть мишень первым доп.патроном. Завершила свой этап украинка на 7-м месте, уступая лидерам чуть больше полуминуты.

Возвращать на лидерские позиции нашу дрим-тим бросилась Юлия Джима – самая стабильная в функциональном плане украинка в том сезоне. На стрельбе лежа Джима, использовав один дополнительный патрон, отстала еще на пару секунд, но смогла отыграть одну позицию, уйдя на второй круг шестой. На втором для себя огневом рубеже украинка отработала безупречно четко, подняв нашу команду на промежуточный пьедестал почета. На последнем круге Юля не выиграла, но и не проиграла – 25 секунд от лидера, которой на тот момент была Италия, а также 20 секунд от Германии – фаворита сегодняшней гонки.

Третий этап тренерский штаб доверил главной украинской звездочке этого чемпионата – Анастасии Меркушиной. На стрельбе лежа Настя работала привычно быстро, поэтому один промах не стал трагедией – на второй круг украинка ушла третьей. Тем временем у лидеров произошла «рокировка»: немка Хильдебранд смогла обойти итальянку Рунгальдье. Стрельба стоя в исполнении Насти прошла в стиле Оксаны Хвостенко: быстро, точно, уверенно. На последнюю передачу эстафеты Меркушина прибежала второй, отставание от немки составляло менее 10-ти секунд! Отрыв от преследующих сборных Франции, Италии, Чехии и России составлял 15 секунд!

Финишный этап достался Елене Пидгрушной, которая неоднократно имела опыт побед на последнем круге. Первый круг капитан украинской сборной пробежала в достаточно медленном темпе, позволив приблизиться соперницам в плотную. Лежку Лена отстреляла чисто, но и соперницы, в лице лидеров сборных Франции, Чехии и Италии, не позволяли себе допустить ошибку. Перед стойкой Елену обогнала француженка – Мари Дорен-Абер. На ней (стрельбе стоя) и началось самое интересное на тот момент: Лаура Далмайер, уверенно лидирующая, допустила 2 промаха, из-за которых пришлось дважды перезаряжать винтовку. Вопреки неудачи, немка вышла на последние 2 километра дистанции лидером. Один доп. патрон использовала итальянка – Доротея Вирер, а вот Коукалова, Пидгрушная и Дорен-Абер, чисто отстреляв, ушли на дистанцию в след за немкой, в 5-ти, 8-ми и 9-ти секундах соответственно. Глядя на такой расклад событий, можно было предположить, что Украина останется без медали, но у капитана нашей команды было свое мнение на этот счет! За девятсот метров до финиша почти ничего не менялось: победа Германии не подлежала сомнению, а в борьбе за «серебро» и «бронзу» Доре-Абер и Пидгрушная шли сразу за Коукаловой. Кардинально поменяла ситуацию украинка перед отсечкой в 600 метров до финиша: Лена начала отрываться от соперниц на подъеме, вырулив на финишную дорожку сразу следом за немкой! На последнем круге Пидгрушная стала лучшей, опередив по чистому времени даже Далмайер! В итоге украинки – серебряные призерки чемпионата мира, как и ровно 4 года назад в Новее-Место! Просто фантастика!!! «Золото» сегодня выиграли немки, а бронзовые награды достались французским биатлонисткам!

Ждем в субботу продолжения медальной эстафеты в исполнении наших мужчин!