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Хохфильцен 2017. Стартовые составы мужской эстафеты

Прима, Семенов, Семаков и Пидручный сразятся за медали чемпионата мира

  • 17.02.2017 20:17
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Хохфильцен 2017. Стартовые составы мужской эстафеты

Завтра, 18 февраля, в австрийском Хохфильцене состоится мужская эстафетная гонка в рамках чемпионата мира по биатлону.

Эстафета. Мужчины (15:45)
4-1. Артем Прима
4-2. Сергей Семенов
4-3. Владимир Семаков
4-4. Дмитрий Пидручный

Полный стартовый лист здесь.

Источник — Федерация биатлона Украины

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