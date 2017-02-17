Хохфильцен 2017. Стартовые составы мужской эстафеты

не нужно спорт смешивать с политикой а то вспомните с кем только мы не воевали и окажется что вок...

смотри вынимательно,знаток правил! ориентир "тень" от точки и движение мяча параллельно...

это видео не дня а видео ГОДА Особенно горжусь первым составом ДЫрНАМО! думали намутят Гла...

"ватан" а ты кто ,не ГоМоСеК? ты какого тут свою ориентацию рассказываешь?

jekavayp ты чепуха помнишь как ты вонял что Кроты проиграют?не роскрывал бы ты свой вонючий рот!н...