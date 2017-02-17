Бризкає шампанське в очі

Нарешті, Україна дочекалася медалі на чемпіонаті світу з біатлону! Відтак традиційний вечір нагородження на «Медал плаза» набув й яскравих синьо-жовтих барв. Здається, всі наші прапори, які сьогодні майоріли на трасі, були зібрані перед сценою для нагородження. Українська четвірка на чолі з капітаном Оленою Підгрушною зійшла на головну сцену чемпіонату.

Спочатку свою порцію компліментів отримали чемпіони – збірна Німеччини, а одразу за ними й українська команда. За всю четвірку відповідала наймолодша. Анастасія Меркушина, котра стала віце-чемпіонкою на дебютному для себе чемпіонаті світу, чіткою англійською продемонструвала всю гамму свої невимовних емоцій: «Such a wonderful day! I can`t believe it!» Справді, у це важко було повірити, але Олена Підгрушна борючись на заключному етапі з лідерами світового сезону Марі Доран-Абер, Габріелою Коукаловою та Доротеєю Вірер нагадала усім про свій високий клас. Цей фантастичний фініш довершив відмінну роботу усієї четвірки у сьогоднішній естафеті.

Після того, як пролунав гімн на честь чемпіонів, дівчата отримали по півтора-літровій пляшці австрійського шампанського Schlumberger. Звична до церемоній нагородження Лаура Дальмаєр разом з партнерами по команді почала одразу відкорковувати шампанське. За німкенями - і француженки. Наші певний час дивилися на німецьких біатлоністок, намагаючись впевнитися чи справді варто відкривати шампанське саме зараз. Поки думали, Дальмаєр вже почала їх обливати.

Першою з українок свою призову пляшку відкоркувала, як і належить, найбільш досвідчена – Олена Підгрушна. Вичекавши момент, Олена влаштувала Лаурі «реванш». А за мить вже всі українки весело обливалися пінним напоєм.

Процес подальшого обливання зупинився через те, що очі у дівчат були геть забризкані шампанським. Після хмільного душу Лаура Дальмаєр, вже за гарною традицією, збігла зі сцени вниз, аби пообливати хлопців і дівчат зі збірної Німеччини, після чого повернулася на сцену, аби випити з пляшки за перемогу разом з напарницями. Українки тим часом чемно понесли відкриті пляшки вниз. Настя Меркушина «вручила» Schlumberger своєму батькові і особистому тренеру Олегу, а Олена Підгрушна пригостила інших членів тренерського штабу, які чекали внизу.

Отак, під бризки шампанського, завершився перший святковий вечір для українського біатлону у Гохфільцені. До кінця чемпіонату залишається ще два дні. Може посвяткуємо ще?

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua із Хохфільцена