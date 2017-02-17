Українська біатлоністка Анастасія Меркушина поділилась враженнями від естафетної гонки на чемпіонаті світу в Хохфільцені.
- Настя, ти так швидко стріляєш. Що додає тобі впевненості?
- Ви бачили, я перехрестилася перед стійкою? Оце і додає впевненості, більше нічого (посміхається).
- Сьогодні погода не з найлегших, але ти казала, що сервісмени дуже класно налаштували лижі. Це правда?
- Так, лижі були на найвищому рівні. Найкращі з усіх сьогодні, я думаю. Величезне дякую сервіс-бригаді, вони зробили сьогодні цю медаль. Дуже старалася показати свій максимум, так, щоб зробила все – і «померла».
- Як ви налаштовувалися на цю гонку разом з дівчатами після таких важких і напружених днів, коли не вдавалося взяти медалі?
- Треба було працювати і ми працювали (посміхається).
- Як ти спостерігала за етапом Олени Підгрушної?
- Я пішла перевдягатися, а потім ми з дівчатам очікували фінальних результатів гонки.
Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua із Хохфільцена
Источник — Sport.ua
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А так молодчинка майбутнє шикарне в неї головне щоб травм не було
А так молодчинка майбутнє шикарне в неї головне щоб травм не було
А так молодчинка майбутнє шикарне в неї головне щоб травм не було
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