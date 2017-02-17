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Анастасія МЕРКУШИНА: «Дуже старалася показати свій максимум»

Українська біатлоністка поділилась враженнями від естафетної гонки на ЧС у Хохфільцені

  • 17.02.2017 23:00
  • 772 просмотров
  • 5 комментария
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Sport.ua. Анастасия Меркушина
© Sport.ua. Анастасия Меркушина

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина поділилась враженнями від естафетної гонки на чемпіонаті світу в Хохфільцені.

-    Настя, ти так швидко стріляєш. Що додає тобі впевненості?
-    Ви бачили, я перехрестилася перед стійкою? Оце і додає впевненості, більше нічого (посміхається).

-    Сьогодні погода не з найлегших, але ти казала, що сервісмени дуже класно налаштували лижі. Це правда?
-    Так, лижі були на найвищому рівні. Найкращі з усіх сьогодні, я думаю. Величезне дякую сервіс-бригаді, вони зробили сьогодні цю медаль. Дуже старалася показати свій максимум, так, щоб зробила все – і «померла».

-    Як ви налаштовувалися на цю гонку разом з дівчатами після таких важких і напружених днів, коли не вдавалося взяти медалі?
-    Треба було працювати і ми працювали (посміхається).

-    Як ти спостерігала за етапом Олени Підгрушної?
-    Я пішла перевдягатися, а потім ми з дівчатам очікували фінальних результатів гонки.

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua із Хохфільцена

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Disiny2
    online
      Disiny2, 17.02.2017 23:33
    +1
    Будущая королева мирового биатлона! Заявляю со всей ответственностью!
    Ссылка
    Vit18
      Vit18, 17.02.2017 23:43
    +1
    Disiny2, 17.02.2017 23:33
    Будущая королева мирового биатлона! Заявляю со всей ответственностью!
    Можливо, але українського так точно!
    Ссылка
    ruslan17c
      ruslan17c, 17.02.2017 23:50
    -1
    Зуби страшні капец..невже ще не заробила грошей щоб вирівняти
    А так молодчинка майбутнє шикарне в неї головне щоб травм не було
    Ссылка
    Oleg.Groningen
    online
    Oleg.Groningen, 17.02.2017 23:59
    +1
    ruslan17c, 17.02.2017 23:50
    Зуби страшні капец..невже ще не заробила грошей щоб вирівняти
    А так молодчинка майбутнє шикарне в неї головне щоб травм не було
    А де твоє фото?Сам також сташнющий капєц.
    Ссылка
    Anton
    online
      Anton, 18.02.2017 00:23
    0
    ruslan17c, 17.02.2017 23:50
    Зуби страшні капец..невже ще не заробила грошей щоб вирівняти
    А так молодчинка майбутнє шикарне в неї головне щоб травм не було
    Іноді краще жувати...
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