Українська біатлоністка Анастасія Меркушина поділилась враженнями від естафетної гонки на чемпіонаті світу в Хохфільцені.

- Настя, ти так швидко стріляєш. Що додає тобі впевненості?

- Ви бачили, я перехрестилася перед стійкою? Оце і додає впевненості, більше нічого (посміхається).

- Сьогодні погода не з найлегших, але ти казала, що сервісмени дуже класно налаштували лижі. Це правда?

- Так, лижі були на найвищому рівні. Найкращі з усіх сьогодні, я думаю. Величезне дякую сервіс-бригаді, вони зробили сьогодні цю медаль. Дуже старалася показати свій максимум, так, щоб зробила все – і «померла».

- Як ви налаштовувалися на цю гонку разом з дівчатами після таких важких і напружених днів, коли не вдавалося взяти медалі?

- Треба було працювати і ми працювали (посміхається).

- Як ти спостерігала за етапом Олени Підгрушної?

- Я пішла перевдягатися, а потім ми з дівчатам очікували фінальних результатів гонки.

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua із Хохфільцена