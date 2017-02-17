Українська біатлоністка Ірина Варвинець прокоментувала свій виступ в естафетній гонці на чемпіонаті світу з біатлону у Хохфільцені.
- Що можеш сказати про свій етап?
- В принципі, задоволена. Окрім, звісно, стрільби стоячи. Тому що це не моя стрільба, скажімо так.
- Як відчувала себе ходом?
- Сьогодні було досить добре самопочуття і могла навіть на фініші триматися з усіма.
- Як вдалося вибрати оптимальний ритм? Лижі нормально йшли? Бо нам здалося, що через снігопад важко…
- Сьогодні наш сервісмен нас дуже порадував, лижі були просто чудові.
- Стріляти при такі погоді важче, ніж при сонячній?
- Я б не сказала так, не завжди.
- Коли ти взнала, що бігтимеш перший етап?
- Після індивідуальної гонки мені тренери ввечері сказали, що побіжу перша.
- Як ти в ролі глядача спостерігала за дівчатами, які бігли 2,3 і 4 етап?
- Це дуже важко, навіть важче, ніж бігти самій.
- Очікували від Олени Підгрушної, що вона так прискориться на фініші?
- Не могла знати напевно, на якому місці вона фінішує. Але знаючи Олену, була впевнена, що все буде добре.
- Опиши свої почуття після здобуття довгоочікуваної медалі…
- Радість, я щаслива!
- Є людина, якій хотілося б присвятити цю медаль?
- Мабуть, своїм батькам і Володимиру Михайловичу (Бринзаку). В нього скоро ювілей, це йому подарунок від команди.
Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua із Хохфільцена
Источник — Sport.ua
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