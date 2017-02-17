Українська біатлоністка Ірина Варвинець прокоментувала свій виступ в естафетній гонці на чемпіонаті світу з біатлону у Хохфільцені.

- Що можеш сказати про свій етап?

- В принципі, задоволена. Окрім, звісно, стрільби стоячи. Тому що це не моя стрільба, скажімо так.

- Як відчувала себе ходом?

- Сьогодні було досить добре самопочуття і могла навіть на фініші триматися з усіма.

- Як вдалося вибрати оптимальний ритм? Лижі нормально йшли? Бо нам здалося, що через снігопад важко…

- Сьогодні наш сервісмен нас дуже порадував, лижі були просто чудові.

- Стріляти при такі погоді важче, ніж при сонячній?

- Я б не сказала так, не завжди.

- Коли ти взнала, що бігтимеш перший етап?

- Після індивідуальної гонки мені тренери ввечері сказали, що побіжу перша.

- Як ти в ролі глядача спостерігала за дівчатами, які бігли 2,3 і 4 етап?

- Це дуже важко, навіть важче, ніж бігти самій.

- Очікували від Олени Підгрушної, що вона так прискориться на фініші?

- Не могла знати напевно, на якому місці вона фінішує. Але знаючи Олену, була впевнена, що все буде добре.

- Опиши свої почуття після здобуття довгоочікуваної медалі…

- Радість, я щаслива!

- Є людина, якій хотілося б присвятити цю медаль?

- Мабуть, своїм батькам і Володимиру Михайловичу (Бринзаку). В нього скоро ювілей, це йому подарунок від команди.

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua із Хохфільцена