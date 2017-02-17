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Ірина ВАРВИНЕЦЬ: «Сьогодні лижі були просто чудові»

Українська біатлоністка прокоментувала свій виступ в естафетній гонці на чемпіонаті світу

  • 17.02.2017 23:20
  • 532 просмотров
  • 1 комментария
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biathlon.com.ua. Ирина Варвинец
© biathlon.com.ua. Ирина Варвинец

Українська біатлоністка Ірина Варвинець прокоментувала свій виступ в естафетній гонці на чемпіонаті світу з біатлону у Хохфільцені.

- Що можеш сказати про свій етап?
- В принципі, задоволена. Окрім, звісно, стрільби стоячи. Тому що це не моя стрільба, скажімо так.

- Як відчувала себе ходом?
- Сьогодні було досить добре самопочуття і могла навіть на фініші триматися з усіма.

- Як вдалося вибрати оптимальний ритм? Лижі нормально йшли? Бо нам здалося, що через снігопад важко…
- Сьогодні наш сервісмен нас дуже порадував, лижі були просто чудові.

- Стріляти при такі погоді важче, ніж при сонячній?
- Я б не сказала так, не завжди.

- Коли ти взнала, що бігтимеш перший етап?
- Після індивідуальної гонки мені тренери ввечері сказали, що побіжу перша.

- Як ти в ролі глядача спостерігала за дівчатами, які бігли 2,3 і 4 етап?
- Це дуже важко, навіть важче, ніж бігти самій.

- Очікували від Олени Підгрушної, що вона так прискориться на фініші?
- Не могла знати напевно, на якому місці вона фінішує. Але знаючи Олену, була впевнена, що все буде добре.

- Опиши свої почуття після здобуття довгоочікуваної медалі…
- Радість, я щаслива!

- Є людина, якій хотілося б присвятити цю медаль?
- Мабуть, своїм батькам і Володимиру Михайловичу (Бринзаку). В нього скоро ювілей, це йому подарунок від команди.

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua із Хохфільцена

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Vit18
      Vit18, 17.02.2017 23:47
    0
    "могла навіть на фініші триматися з усіма"
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