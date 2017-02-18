Старший тренер женской сборной Украины по биатлону подвел итоги эстафетной гонки на чемпионате мира в Хохфильцене.

- Серебряная медаль в эстафете – это выдающиеся достижение и, конечно, все переживали за Елену Пидгрушную. Но, на последнем этапе она показала, что еще может быть прежней.

- Спасибо за поздравление. Лена в этом сезоне уже выступила хорошо, ходом разве что еще не получалось, потому что она болела на укатке. Сейчас, я думаю, она подошла к тому состоянию, в котором можно бороться с каждым соперником. Она показала спортивный интеллект, которого нет у всех спортсменов. Она правильно начала, не рванула с первого круга. Пустила Дорен-Абер и Коукалову вперед, на стрельбище хорошо отработала и на последний круг оставила силы, чтобы побороться на финише. Она молодец сегодня, все девушки молодцы.

- Как вы определяли очередность эстафеты? Ведь был опыт, когда и Пидгрушная первой бежала. Почему решили именно так расставить?

- Эта команда еще не сформирована до конца. У нас есть еще Валя Семеренко, которая в хорошем состоянии. Есть Ольга Абрамова, есть молодые, как Бондарь и Журавок. Думаю, нужно пробовать разные варианты. Потому что когда начнется олимпийский сезон, нужно будет знать, кому какой этап подходит. Сегодня мы показали, что в таком порядке можно девушек выпускать, и они будут бороться за медали.

- То есть конкуренция очень высокая у вас за место в эстафете?

- Да, и это радует. Сегодня мы спокойно могли поставить Валю на любой из этапов и не терять в качестве. Когда есть конкуренция в команде – это всегда хорошо для тренера, потому, что девушки еще больше стараются. Уверен, на следующий год конкуренция будет еще выше, потому что вернутся другие спортсменки. Будет мотивация для остальных девушек.

- Сегодня отлично шли по трассе. Очевидно, что сервисмены сделали свою работу очень хорошо и все девчонки об этом говорили. Также стрельба – у нас меньше всего дополнительных патронов потрачено.

- Стрельба хорошая не только у нас. Первые 10 команд прошли без штрафных кругов, у всех мало запасных патронов, 8 – уже много было для сегодняшней гонки. Конкуренция, как видите, в женском биатлоне сейчас высокая. До последнего рубежа 5 команд отделяли всего несколько секунд . Нас радует, что мы постоянно в группе лидеров, это четвертая эстафета в сезоне, в которой мы проиграли несколько секунд первому месту. Будем держать планку, и бороться с немками.

- Какие ваши ожидания в масс-старте?

- Рады, что Настя попала в масс-старт. Лена могла также попасть, но она пропустила гонку преследования. Нужно отстреляться на 0 на всех этапах. 15 из 30 девушек при чистой стрельбе могут выиграть гонку, наши девушки также способны завоевать медаль, но нужно стрелять чисто.

Александр ГЛИВИНСКИЙ, специально для Sport.ua из Хохфильцена