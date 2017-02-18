Россия выигрывает эстафету в Хохфильцене

В австрийском Хохфильцене завершилась мужская эстафетная гонка в рамках чемпионата мира по биатлону.
Эстафета. Мужчины
1. Россия (0+3) 1:14:15.0
2. Франция (0+4) +5.8
3. Австрия (0+10) +20.1
4. Германия (0+8) +29.6
5. Италия (0+5) +1:30.8
6. Украина (0+10) +1:41.3
7. США (0+8) +1:50.5
8. Норвегия (1+8) +2:22.3
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Юрий Гордиенко, 18.02.2017 17:55 Немцы в 1934-1941 тоже радовались своим спортивным победам и военным - теперь вот раскаиваются последние 70 лет за свою идеологию - придет и ваше время - обязательно придет Все мы помним. Когда на Галиции резвились Бандера, Шухевич, Мельник и подобные, когда в Киеве украинские парубки сгоняли евреев и пленных красноармейцев в Бабий Яр, то на Донбассе сражалась и умирала Молодая Гвардия.Вот такие Юра-жертвааборта пироги.
Ты видно такой старый пердун, что все видел своими собственными глазами и Бандеру, или Бабин Яр....Или такой баран без мозгов, что веришь в всю тут пропаганду, которой тебе барану голову промыли. Но запомни мои слова ватник - в 2019 году ваш Путин и его дети, внуки в лучшем случае куда-то убегут ... от кармы за злодеяния еще никто не уходил - вспомни чем закончил Гитлер и его дети, чем закончил Сталин и его детки, Брежнев и другие люди "творившие добро"
Собакам - собачья смерть.
спасибо спорт уа за патриотическую позицию молодцы, главное, чтобы вас потом наградили медалью за возврат Лавры в Московию - глядишь будете у Губерниева ассистентами ;)
Ахаха Так вот в чем дело! А я-то думаю, что за грохот на западной границе-думал война началась, а это оказывается у небратьев бомбит фуркад ну ты понял кто ты, мартышка арабская
"ватан" существо,а что твои существа мильдониевые у него индивидуал выиграли?кто назови?
AntiFashist_UA, 18.02.2017 18:06 Юрий Гордиенко, 18.02.2017 17:55 Немцы в 1934-1941 тоже радовались своим спортивным победам и военным - теперь вот раскаиваются последние 70 лет за свою идеологию - придет и ваше время - обязательно придет Все мы помним. Когда на Галиции резвились Бандера, Шухевич, Мельник и подобные, когда в Киеве украинские парубки сгоняли евреев и пленных красноармейцев в Бабий Яр, то на Донбассе сражалась и умирала Молодая Гвардия.Вот такие Юра-жертвааборта пироги. Ты видно такой старый пердун, что все видел своими собственными глазами и Бандеру, или Бабин Яр....Или такой баран без мозгов, что веришь в всю тут пропаганду, которой тебе барану голову промыли. Но запомни мои слова ватник - в 2019 году ваш Путин и его дети, внуки в лучшем случае куда-то убегут ... от кармы за злодеяния еще никто не уходил - вспомни чем закончил Гитлер и его дети, чем закончил Сталин и его детки, Брежнев и другие люди "творившие добро"
Сталин и Брежнев умерли от старости. А вот судьба Бандеры, Шухевича, Мельника, Гитлера, Геббельса очень незавидно окончились.Собакам - собачья смерть.
Николай II тоже умер от старости ? Его семья? Интересно почему внучка или дочка Сталина сбежала в Штаты к капиталистам - видно дед от старости умер
Вы вообще определитесь вы за Царя или за коммунистов во главе с Троцким-Ленином а то это разные идеологии
Вы за рынок или за СССР, а то на Жигулях перестали ездить - патриотизм где ?
ho0phiip, 18.02.2017 18:11 Ахаха Так вот в чем дело! А я-то думаю, что за грохот на западной границе-думал война началась, а это оказывается у небратьев бомбит фуркад ну ты понял кто ты, мартышка арабская "ватан" существо,а что твои существа мильдониевые у него индивидуал выиграли?кто назови?
раг.уль а где ваши индивидуалы и индивидуалки? да свинья индивидуалку вроде не выиграла
Думай, что пишешь, патрыот-ахтывист.
Наскакал на муйдане, а всем остальным расхлебывать.
King King, 18.02.2017 18:12 ho0phiip, 18.02.2017 18:11 Ахаха Так вот в чем дело! А я-то думаю, что за грохот на западной границе-думал война началась, а это оказывается у небратьев бомбит фуркад ну ты понял кто ты, мартышка арабская "ватан" существо,а что твои существа мильдониевые у него индивидуал выиграли?кто назови? раг.уль а где ваши индивидуалы и индивидуалки? да свинья индивидуалку вроде не выиграла
ватаголовый,а что мельдониевые выиграли индивидуал? это не та которая гавкнула"писец" когда не попала у мишень?)))))))))))
.... сколько тут ваты видно уровень безработицы в Рашке стремиться в нереальные выси... спасибо спорт уа за патриотическую позицию молодцы, главное, чтобы вас потом наградили медалью за возврат Лавры в Московию - глядишь будете у Губерниева ассистентами ;)
Насчет безработицы - это так понимаю наши заробитчане рванули в Польшу и Россию по безвизу?!?!Думай, что пишешь, патрыот-ахтывист.Наскакал на муйдане, а всем остальным расхлебывать.
прикол в том что на Майдан не ходил, так я помнил что Яценюк (бывший и.о. главы НБУ при премьере Януковиче в 2004) и Петя Порошенко был министром экономики у Азарова и кланялся Януковичу (по-вашему хунта)
я в отличии от тебя руководствуюсь фактами
вы так же как и Германия в 1939 году сперли территорию чужую под левым предлогом и за это надо будет отвечать
Россия такая огромная бесхозная страна что вы можете забрать все русских мира себе - но вам просто нечего им дать кроме хамства, беззакония и агрессии
Вы голожопые все отдыхаете по Европам и Америкам - потому что в большой Рашке вам нечего делать.
Юрий Гордиенко, 18.02.2017 18:10 AntiFashist_UA, 18.02.2017 18:06 Юрий Гордиенко, 18.02.2017 17:55 Немцы в 1934-1941 тоже радовались своим спортивным победам и военным - теперь вот раскаиваются последние 70 лет за свою идеологию - придет и ваше время - обязательно придет Все мы помним. Когда на Галиции резвились Бандера, Шухевич, Мельник и подобные, когда в Киеве украинские парубки сгоняли евреев и пленных красноармейцев в Бабий Яр, то на Донбассе сражалась и умирала Молодая Гвардия.Вот такие Юра-жертвааборта пироги. Ты видно такой старый пердун, что все видел своими собственными глазами и Бандеру, или Бабин Яр....Или такой баран без мозгов, что веришь в всю тут пропаганду, которой тебе барану голову промыли. Но запомни мои слова ватник - в 2019 году ваш Путин и его дети, внуки в лучшем случае куда-то убегут ... от кармы за злодеяния еще никто не уходил - вспомни чем закончил Гитлер и его дети, чем закончил Сталин и его детки, Брежнев и другие люди "творившие добро" Сталин и Брежнев умерли от старости. А вот судьба Бандеры, Шухевича, Мельника, Гитлера, Геббельса очень незавидно окончились.Собакам - собачья смерть.
Николай II тоже умер от старости ? Его семья? Интересно почему внучка или дочка Сталина сбежала в Штаты к капиталистам - видно дед от старости умер Вы вообще определитесь вы за Царя или за коммунистов во главе с Троцким-Ленином а то это разные идеологииВы за рынок или за СССР, а то на Жигулях перестали ездить - патриотизм где ?
И здесь уже правильно таким указали - киздуйте на Цензор, здесь своих доморощенных утырков-даунов типа Кинг-Конга хватает.
Там заодно и единомышденников найдете, не так скучно будет.
ho0phiip, 18.02.2017 18:16 King King, 18.02.2017 18:12 ho0phiip, 18.02.2017 18:11 Ахаха Так вот в чем дело! А я-то думаю, что за грохот на западной границе-думал война началась, а это оказывается у небратьев бомбит фуркад ну ты понял кто ты, мартышка арабская "ватан" существо,а что твои существа мильдониевые у него индивидуал выиграли?кто назови? раг.уль а где ваши индивидуалы и индивидуалки? да свинья индивидуалку вроде не выиграла ватаголовый,а что мельдониевые выиграли индивидуал? это не та которая гавкнула"писец" когда не попала у мишень?)))))))))))
короче ск.а.кло туши и зашивай пукан Вы и место свое как раз сегодня заняли, шестерки сал0ж0пые
AntiFashist_UA, 18.02.2017 18:14 Юрий Гордиенко, 18.02.2017 18:10 AntiFashist_UA, 18.02.2017 18:06 Юрий Гордиенко, 18.02.2017 17:55 Немцы в 1934-1941 тоже радовались своим спортивным победам и военным - теперь вот раскаиваются последние 70 лет за свою идеологию - придет и ваше время - обязательно придет Все мы помним. Когда на Галиции резвились Бандера, Шухевич, Мельник и подобные, когда в Киеве украинские парубки сгоняли евреев и пленных красноармейцев в Бабий Яр, то на Донбассе сражалась и умирала Молодая Гвардия.Вот такие Юра-жертвааборта пироги. Ты видно такой старый пердун, что все видел своими собственными глазами и Бандеру, или Бабин Яр....Или такой баран без мозгов, что веришь в всю тут пропаганду, которой тебе барану голову промыли. Но запомни мои слова ватник - в 2019 году ваш Путин и его дети, внуки в лучшем случае куда-то убегут ... от кармы за злодеяния еще никто не уходил - вспомни чем закончил Гитлер и его дети, чем закончил Сталин и его детки, Брежнев и другие люди "творившие добро" Сталин и Брежнев умерли от старости. А вот судьба Бандеры, Шухевича, Мельника, Гитлера, Геббельса очень незавидно окончились.Собакам - собачья смерть. Николай II тоже умер от старости ? Его семья? Интересно почему внучка или дочка Сталина сбежала в Штаты к капиталистам - видно дед от старости умер Вы вообще определитесь вы за Царя или за коммунистов во главе с Троцким-Ленином а то это разные идеологииВы за рынок или за СССР, а то на Жигулях перестали ездить - патриотизм где ?
Юрий! Повысьте для начала уровень образования, потом пишите.И здесь уже правильно таким указали - киздуйте на Цензор, здесь своих доморощенных утырков-даунов типа Кинг-Конга хватает.Там заодно и единомышденников найдете, не так скучно будет.
Та образование у меня будет по лучше твоего, если проверить. Ты же в истории не бум-бум. Когда кровавый Владимир насильно русских в Киеве, твое Москвы и Ленинграда даже в проекте еще не было. Там квакали лягушки и комары дохли.
ты Губерниева читай, он красиво и пишет, и говорит. Вали с .уа сайтов домой, иди занимайся собой.
ЗАДОВОЛЕНИЙ, НЕ ПИЗДЕТЬ НУЖНО, А ПАХАТЬ, ПАХАТЬ И ЕЩЁ РАЗ ПАХАТЬ!!!
Подставил всю команду горе-капитан....
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.