Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Россия выигрывает эстафету в Хохфильцене

Антон Шипулин выиграл дуэль у Фуркада, Пидручный провалил гонку

  • 18.02.2017 17:15
  • 4114 просмотров
  • 56 комментария
Метки
biathlonrus.com
© biathlonrus.com

В австрийском Хохфильцене завершилась мужская эстафетная гонка в рамках чемпионата мира по биатлону.

Эстафета. Мужчины
1. Россия (0+3) 1:14:15.0
2. Франция (0+4) +5.8
3. Австрия (0+10) +20.1
4. Германия (0+8) +29.6
5. Италия (0+5) +1:30.8
6. Украина (0+10) +1:41.3
7. США (0+8) +1:50.5
8. Норвегия (1+8) +2:22.3

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    AntiFashist_UA
      AntiFashist_UA, 18.02.2017 18:14
    -15
    Комментарий свернут. Показать
    Юрий Гордиенко, 18.02.2017 18:10
    AntiFashist_UA, 18.02.2017 18:06
    Юрий Гордиенко, 18.02.2017 17:55 Немцы в 1934-1941 тоже радовались своим спортивным победам и военным - теперь вот раскаиваются последние 70 лет за свою идеологию - придет и ваше время - обязательно придет Все мы помним. Когда на Галиции резвились Бандера, Шухевич, Мельник и подобные, когда в Киеве украинские парубки сгоняли евреев и пленных красноармейцев в Бабий Яр, то на Донбассе сражалась и умирала Молодая Гвардия.Вот такие Юра-жертвааборта пироги.

    Ты видно такой старый пердун, что все видел своими собственными глазами и Бандеру, или Бабин Яр....Или такой баран без мозгов, что веришь в всю тут пропаганду, которой тебе барану голову промыли. Но запомни мои слова ватник - в 2019 году ваш Путин и его дети, внуки в лучшем случае куда-то убегут ... от кармы за злодеяния еще никто не уходил - вспомни чем закончил Гитлер и его дети, чем закончил Сталин и его детки, Брежнев и другие люди "творившие добро"
    Сталин и Брежнев умерли от старости. А вот судьба Бандеры, Шухевича, Мельника, Гитлера, Геббельса очень незавидно окончились.
    Собакам - собачья смерть.
    Ссылка
    Юрий Гордиенко
    online
    Юрий Гордиенко, 18.02.2017 18:15
    +5
    .... сколько тут ваты видно уровень безработицы в Рашке стремиться в нереальные выси...

    спасибо спорт уа за патриотическую позицию молодцы, главное, чтобы вас потом наградили медалью за возврат Лавры в Московию - глядишь будете у Губерниева ассистентами ;)
    Ссылка
    Ммм Ммм
      Ммм Ммм, 18.02.2017 18:15
    -18
    Это спорт, и надо признать, что на сегодня они лучшие...
    Ссылка
    ho0phiip
    online
    ho0phiip, 18.02.2017 18:16
    -21
    Комментарий свернут. Показать
    King King, 18.02.2017 18:12
    ho0phiip, 18.02.2017 18:11
    Ахаха Так вот в чем дело! А я-то думаю, что за грохот на западной границе-думал война началась, а это оказывается у небратьев бомбит фуркад ну ты понял кто ты, мартышка арабская

    "ватан" существо,а что твои существа мильдониевые у него индивидуал выиграли?кто назови?
    раг.уль а где ваши индивидуалы и индивидуалки? да свинья индивидуалку вроде не выиграла
    Ссылка
    Юрий Гордиенко
    online
    Юрий Гордиенко, 18.02.2017 18:19
    +6
    AntiFashist_UA, 18.02.2017 18:14
    Юрий Гордиенко, 18.02.2017 18:10
    AntiFashist_UA, 18.02.2017 18:06 Юрий Гордиенко, 18.02.2017 17:55 Немцы в 1934-1941 тоже радовались своим спортивным победам и военным - теперь вот раскаиваются последние 70 лет за свою идеологию - придет и ваше время - обязательно придет Все мы помним. Когда на Галиции резвились Бандера, Шухевич, Мельник и подобные, когда в Киеве украинские парубки сгоняли евреев и пленных красноармейцев в Бабий Яр, то на Донбассе сражалась и умирала Молодая Гвардия.Вот такие Юра-жертвааборта пироги. Ты видно такой старый пердун, что все видел своими собственными глазами и Бандеру, или Бабин Яр....Или такой баран без мозгов, что веришь в всю тут пропаганду, которой тебе барану голову промыли. Но запомни мои слова ватник - в 2019 году ваш Путин и его дети, внуки в лучшем случае куда-то убегут ... от кармы за злодеяния еще никто не уходил - вспомни чем закончил Гитлер и его дети, чем закончил Сталин и его детки, Брежнев и другие люди "творившие добро"

    Сталин и Брежнев умерли от старости. А вот судьба Бандеры, Шухевича, Мельника, Гитлера, Геббельса очень незавидно окончились.Собакам - собачья смерть.

    Николай II тоже умер от старости ? Его семья? Интересно почему внучка или дочка Сталина сбежала в Штаты к капиталистам - видно дед от старости умер
    Вы вообще определитесь вы за Царя или за коммунистов во главе с Троцким-Ленином а то это разные идеологии
    Вы за рынок или за СССР, а то на Жигулях перестали ездить - патриотизм где ?
    Ссылка
    King King
      King King, 18.02.2017 18:19
    +2
    ho0phiip, 18.02.2017 18:16
    King King, 18.02.2017 18:12
    ho0phiip, 18.02.2017 18:11 Ахаха Так вот в чем дело! А я-то думаю, что за грохот на западной границе-думал война началась, а это оказывается у небратьев бомбит фуркад ну ты понял кто ты, мартышка арабская "ватан" существо,а что твои существа мильдониевые у него индивидуал выиграли?кто назови?

    раг.уль а где ваши индивидуалы и индивидуалки? да свинья индивидуалку вроде не выиграла
    ватаголовый,а что мельдониевые выиграли индивидуал? это не та которая гавкнула"писец" когда не попала у мишень?)))))))))))
    Ссылка
    AntiFashist_UA
      AntiFashist_UA, 18.02.2017 18:20
    -14
    Комментарий свернут. Показать
    Юрий Гордиенко, 18.02.2017 18:15
    .... сколько тут ваты видно уровень безработицы в Рашке стремиться в нереальные выси... спасибо спорт уа за патриотическую позицию молодцы, главное, чтобы вас потом наградили медалью за возврат Лавры в Московию - глядишь будете у Губерниева ассистентами ;)
    Насчет безработицы - это так понимаю наши заробитчане рванули в Польшу и Россию по безвизу?!?!
    Думай, что пишешь, патрыот-ахтывист.
    Наскакал на муйдане, а всем остальным расхлебывать.
    Ссылка
    latvietis
    latvietis, 18.02.2017 18:23
    -19
    Впервые на этом сайте, и признаться впал немного в шок. Это СПОРТивный ресурс или Сensor.net.ua - по части русофобии - аналог !! А вот на российских интернет страницах ( желтая пресса не в счет) искренне радовались вчерашнему успеху украинок. Всех с прошедшими и будущими Победами !! Если что особо озабоченным гражданам Украины сообщу - я не русский и не из России.
    Ссылка
    ho0phiip
    online
    ho0phiip, 18.02.2017 18:23
    -16
    Комментарий свернут. Показать
    King King, 18.02.2017 18:19
    ho0phiip, 18.02.2017 18:16
    King King, 18.02.2017 18:12 ho0phiip, 18.02.2017 18:11 Ахаха Так вот в чем дело! А я-то думаю, что за грохот на западной границе-думал война началась, а это оказывается у небратьев бомбит фуркад ну ты понял кто ты, мартышка арабская "ватан" существо,а что твои существа мильдониевые у него индивидуал выиграли?кто назови? раг.уль а где ваши индивидуалы и индивидуалки? да свинья индивидуалку вроде не выиграла

    ватаголовый,а что мельдониевые выиграли индивидуал? это не та которая гавкнула"писец" когда не попала у мишень?)))))))))))
    короче ск.а.кло туши и зашивай пукан Вы и место свое как раз сегодня заняли, шестерки сал0ж0пые
    Ссылка
    keegan
    online
      keegan, 18.02.2017 18:24
    -15
    Поздравляю - красавцы!!!
    Ссылка
    Юрий Гордиенко
    online
    Юрий Гордиенко, 18.02.2017 18:25
    +1
    AntiFashist_UA, 18.02.2017 18:20
    Юрий Гордиенко, 18.02.2017 18:15
    .... сколько тут ваты видно уровень безработицы в Рашке стремиться в нереальные выси... спасибо спорт уа за патриотическую позицию молодцы, главное, чтобы вас потом наградили медалью за возврат Лавры в Московию - глядишь будете у Губерниева ассистентами ;)

    Насчет безработицы - это так понимаю наши заробитчане рванули в Польшу и Россию по безвизу?!?!Думай, что пишешь, патрыот-ахтывист.Наскакал на муйдане, а всем остальным расхлебывать.

    прикол в том что на Майдан не ходил, так я помнил что Яценюк (бывший и.о. главы НБУ при премьере Януковиче в 2004) и Петя Порошенко был министром экономики у Азарова и кланялся Януковичу (по-вашему хунта)
    я в отличии от тебя руководствуюсь фактами
    вы так же как и Германия в 1939 году сперли территорию чужую под левым предлогом и за это надо будет отвечать
    Россия такая огромная бесхозная страна что вы можете забрать все русских мира себе - но вам просто нечего им дать кроме хамства, беззакония и агрессии
    Вы голожопые все отдыхаете по Европам и Америкам - потому что в большой Рашке вам нечего делать.
    Ссылка
    Ohrimenko_Ivan
      Ohrimenko_Ivan, 18.02.2017 18:25
    -14
    Юрий Гордиенко, 18.02.2017 18:19
    AntiFashist_UA, 18.02.2017 18:14
    Юрий Гордиенко, 18.02.2017 18:10 AntiFashist_UA, 18.02.2017 18:06 Юрий Гордиенко, 18.02.2017 17:55 Немцы в 1934-1941 тоже радовались своим спортивным победам и военным - теперь вот раскаиваются последние 70 лет за свою идеологию - придет и ваше время - обязательно придет Все мы помним. Когда на Галиции резвились Бандера, Шухевич, Мельник и подобные, когда в Киеве украинские парубки сгоняли евреев и пленных красноармейцев в Бабий Яр, то на Донбассе сражалась и умирала Молодая Гвардия.Вот такие Юра-жертвааборта пироги. Ты видно такой старый пердун, что все видел своими собственными глазами и Бандеру, или Бабин Яр....Или такой баран без мозгов, что веришь в всю тут пропаганду, которой тебе барану голову промыли. Но запомни мои слова ватник - в 2019 году ваш Путин и его дети, внуки в лучшем случае куда-то убегут ... от кармы за злодеяния еще никто не уходил - вспомни чем закончил Гитлер и его дети, чем закончил Сталин и его детки, Брежнев и другие люди "творившие добро" Сталин и Брежнев умерли от старости. А вот судьба Бандеры, Шухевича, Мельника, Гитлера, Геббельса очень незавидно окончились.Собакам - собачья смерть.

    Николай II тоже умер от старости ? Его семья? Интересно почему внучка или дочка Сталина сбежала в Штаты к капиталистам - видно дед от старости умер Вы вообще определитесь вы за Царя или за коммунистов во главе с Троцким-Ленином а то это разные идеологииВы за рынок или за СССР, а то на Жигулях перестали ездить - патриотизм где ?
    Юрий! Повысьте для начала уровень образования, потом пишите.
    И здесь уже правильно таким указали - киздуйте на Цензор, здесь своих доморощенных утырков-даунов типа Кинг-Конга хватает.
    Там заодно и единомышденников найдете, не так скучно будет.
    Ссылка
    King King
      King King, 18.02.2017 18:26
    +2
    ho0phiip, 18.02.2017 18:23
    King King, 18.02.2017 18:19
    ho0phiip, 18.02.2017 18:16 King King, 18.02.2017 18:12 ho0phiip, 18.02.2017 18:11 Ахаха Так вот в чем дело! А я-то думаю, что за грохот на западной границе-думал война началась, а это оказывается у небратьев бомбит фуркад ну ты понял кто ты, мартышка арабская "ватан" существо,а что твои существа мильдониевые у него индивидуал выиграли?кто назови? раг.уль а где ваши индивидуалы и индивидуалки? да свинья индивидуалку вроде не выиграла ватаголовый,а что мельдониевые выиграли индивидуал? это не та которая гавкнула"писец" когда не попала у мишень?)))))))))))

    короче ск.а.кло туши и зашивай пукан Вы и место свое как раз сегодня заняли, шестерки сал0ж0пые
    ватаголовый твой пукан зашить нельзя,только чопиком!))))
    Ссылка
    Юрий Гордиенко
    online
    Юрий Гордиенко, 18.02.2017 18:34
    +1
    Ohrimenko_Ivan, 18.02.2017 18:25
    Юрий Гордиенко, 18.02.2017 18:19
    AntiFashist_UA, 18.02.2017 18:14 Юрий Гордиенко, 18.02.2017 18:10 AntiFashist_UA, 18.02.2017 18:06 Юрий Гордиенко, 18.02.2017 17:55 Немцы в 1934-1941 тоже радовались своим спортивным победам и военным - теперь вот раскаиваются последние 70 лет за свою идеологию - придет и ваше время - обязательно придет Все мы помним. Когда на Галиции резвились Бандера, Шухевич, Мельник и подобные, когда в Киеве украинские парубки сгоняли евреев и пленных красноармейцев в Бабий Яр, то на Донбассе сражалась и умирала Молодая Гвардия.Вот такие Юра-жертвааборта пироги. Ты видно такой старый пердун, что все видел своими собственными глазами и Бандеру, или Бабин Яр....Или такой баран без мозгов, что веришь в всю тут пропаганду, которой тебе барану голову промыли. Но запомни мои слова ватник - в 2019 году ваш Путин и его дети, внуки в лучшем случае куда-то убегут ... от кармы за злодеяния еще никто не уходил - вспомни чем закончил Гитлер и его дети, чем закончил Сталин и его детки, Брежнев и другие люди "творившие добро" Сталин и Брежнев умерли от старости. А вот судьба Бандеры, Шухевича, Мельника, Гитлера, Геббельса очень незавидно окончились.Собакам - собачья смерть. Николай II тоже умер от старости ? Его семья? Интересно почему внучка или дочка Сталина сбежала в Штаты к капиталистам - видно дед от старости умер Вы вообще определитесь вы за Царя или за коммунистов во главе с Троцким-Ленином а то это разные идеологииВы за рынок или за СССР, а то на Жигулях перестали ездить - патриотизм где ?

    Юрий! Повысьте для начала уровень образования, потом пишите.И здесь уже правильно таким указали - киздуйте на Цензор, здесь своих доморощенных утырков-даунов типа Кинг-Конга хватает.Там заодно и единомышденников найдете, не так скучно будет.

    Та образование у меня будет по лучше твоего, если проверить. Ты же в истории не бум-бум. Когда кровавый Владимир насильно русских в Киеве, твое Москвы и Ленинграда даже в проекте еще не было. Там квакали лягушки и комары дохли.
    ты Губерниева читай, он красиво и пишет, и говорит. Вали с .уа сайтов домой, иди занимайся собой.
    Ссылка
    NATSGUL
    online
      NATSGUL, 18.02.2017 18:41
    -2
    "Дмитро ПІДРУЧНИЙ: Я вже задоволений сезоном, але хочеться й медалі ЧС"

    ЗАДОВОЛЕНИЙ, НЕ ПИЗДЕТЬ НУЖНО, А ПАХАТЬ, ПАХАТЬ И ЕЩЁ РАЗ ПАХАТЬ!!!
    Подставил всю команду горе-капитан....
    Ссылка
    Юрий Гордиенко
    online
    Юрий Гордиенко, 18.02.2017 18:47
    0
    Молодцы спорт . уа набрали просмотров новости, комментов и простимулировали срач на пару часов - браво !
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.