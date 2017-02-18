Артем Прима прокомментировал выступление сборной Украины в эстафете.
- После перерыва в выступлениях вы показали неплохой результат.
- Да, сегодня все получилось. Справился со стрельбой. Недоволен своим последним кругом. Не хватило немного сил, старался, работал на полную. Хотелось передать эстафету с наименьшим проигрышем.
- После первых двух этапов у нас были шансы на медаль, но потом ребята чуть «подкачали». Что скажете им после гонки?
- Это эстафета. Ребята отработали свои этапы здорово, они тоже молодцы. В мужском биатлоне очень большая конкуренция, хорошие команды. Попадание в шестерку считается хорошим результатом.
- В этом сезона команда выступает довольно стабильно на этапах Кубка мира. Порадуете еще украинского болельщика?
- Дай Бог! Главное, чтоб все были здоровы, тогда будут результаты. Можно будет побороться и постараться показать достойные результаты.
Александр ГЛИВИНСКИЙ, специально для Sport.ua из Хохфильцена
Источник — Sport.ua
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2 FOURCADE Martin FRA
3 BAILEY Lowell USA
4 BOE Johannes Thingnes NOR
5 MORAVEC Ondrej CZE
6 BJOERNDALEN Ole Einar NOR
7 SHIPULIN Anton RUS
8 SCHEMPP Simon GER
9 PEIFFER Arnd GER
10 LESSER Erik GER
11 EBERHARD Julian AUT
12 SVENDSEN Emil Hegle NOR
13 TSVETKOV Maxim RUS
14 BEATRIX Jean Guillaume FRA
15 KRCMAR Michal CZE
16 ANEV Krasimir BUL
17 EDER Simon AUT
18 GARANICHEV Evgeniy RUS
19 ILIEV Vladimir BUL
20 SEMENOV Sergey UKR
21 BOE Tarjei NOR
22 LANDERTINGER Dominik AUT
23 WINDISCH Dominik ITA
24 FILLON MAILLET Quentin FRA
25 PIDRUCHNYI Dmytro UKR
26 DOLDER Mario SUI
27 LINDSTROEM Fredrik SWE
28 WIESTNER Serafin SUI
29 SLESINGR Michal CZE
30 BAUER Klemen
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