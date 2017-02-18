толку с этих открытий если играть будут старые , проверенные "бревна" ???? каждые сборы...

Lviv_NY- Две одинаковых картинки )что же эти две одинаковые картинки в одно и то же время на сайт...

Его может смущать только то что он в зеркале видит. ну что человеку ещё для счастья надо.....

Сколько грязи... хоть биатлон оставьте в покое... Шипулин и Ко заслужили на победу - всего три пр...

а чем он меня должен смущать?

а тебя его ник не смущает?