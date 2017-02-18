Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Артем ПРИМА: «В мужском биатлоне большая конкуренция»

Артем Прима прокомментировал выступление сборной Украины в эстафете

  • 18.02.2017 18:43
  • 924 просмотров
  • 3 комментария
Метки
biathlon.com.ua
© biathlon.com.ua

Артем Прима прокомментировал выступление сборной Украины в эстафете.

- После перерыва в выступлениях вы показали неплохой результат.
- Да, сегодня все получилось. Справился со стрельбой. Недоволен своим последним кругом. Не хватило немного сил, старался, работал на полную. Хотелось передать эстафету с наименьшим проигрышем.

- После первых двух этапов у нас были шансы на медаль, но потом ребята чуть «подкачали». Что скажете им после гонки?
- Это эстафета. Ребята отработали свои этапы здорово, они тоже молодцы. В мужском биатлоне очень большая конкуренция, хорошие команды. Попадание в шестерку считается хорошим результатом.

- В этом сезона команда выступает довольно стабильно на этапах Кубка мира. Порадуете еще украинского болельщика?
- Дай Бог! Главное, чтоб все были здоровы, тогда будут результаты. Можно будет побороться и постараться показать достойные результаты.

Александр ГЛИВИНСКИЙ, специально для Sport.ua из Хохфильцена

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Ihor8
      Ihor8, 18.02.2017 18:52
    +1
    Кого можно похвалить так это Семенова. Остальные выступили не очень
    Ссылка
    vladblaugranas
      vladblaugranas, 18.02.2017 19:05
    +1
    Молодец Прима! Хорошо стрелял и неплохо двигался по трассе. А вот с последними этапами сегодня не сложилось.
    Ссылка
    Vlad Raschevski
      Vlad Raschevski, 18.02.2017 19:54
    -1
    1.DOLL Benedikt GER
    2 FOURCADE Martin FRA
    3 BAILEY Lowell USA
    4 BOE Johannes Thingnes NOR
    5 MORAVEC Ondrej CZE
    6 BJOERNDALEN Ole Einar NOR
    7 SHIPULIN Anton RUS
    8 SCHEMPP Simon GER
    9 PEIFFER Arnd GER
    10 LESSER Erik GER
    11 EBERHARD Julian AUT
    12 SVENDSEN Emil Hegle NOR
    13 TSVETKOV Maxim RUS
    14 BEATRIX Jean Guillaume FRA
    15 KRCMAR Michal CZE
    16 ANEV Krasimir BUL
    17 EDER Simon AUT
    18 GARANICHEV Evgeniy RUS
    19 ILIEV Vladimir BUL
    20 SEMENOV Sergey UKR
    21 BOE Tarjei NOR
    22 LANDERTINGER Dominik AUT
    23 WINDISCH Dominik ITA
    24 FILLON MAILLET Quentin FRA
    25 PIDRUCHNYI Dmytro UKR
    26 DOLDER Mario SUI
    27 LINDSTROEM Fredrik SWE
    28 WIESTNER Serafin SUI
    29 SLESINGR Michal CZE
    30 BAUER Klemen
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.