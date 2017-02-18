Капитан сборной Сергей Семенов прокомментировал выступление сборной Украины в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.
- После первых этапов были надежды на медаль. Разочаровала концовка гонки?
- Меня – нет. Я считаю, что мы показали свою гонку, это наш результат. Недаром мы и в Кубке наций идем на шестом месте. Этим выступлением подтвердили свои возможности и состояние на сегодняшний день.
- Все-таки обычно Дмитрий Пидручный стреляет лучше.
- Я еще с ним не говорил, возможно, он рисковал. В тоже время, сделав по три промаха основными патронами, он собрался и закрыл мишени с помощью дополнительных. Я считаю, что это очень важно. Железные нервы нужно иметь.
- В масс-старте будем держать за тебя кулаки. Какие ожидания от завтрашней гонки?
- Буду стараться сделать все, что смогу. Конечно, я не из числа фаворитов, но это чемпионат мира, все волнуются. Много кто будет ошибаться, важно этот момент не пропустить.
- Как чувствуешь себя?
- Хорошее состояние, все нормально. Надеюсь, что сегодня будет морозец и трасса станет жестче.
Александр ГЛИВИНСКИЙ, специально для Sport.ua из Хохфильцена
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
2 DAHLMEIER Laura GER
3 DOMRACHEVA Darya BLR
4 CHEVALIER Anais FRA
5 RUNGGALDIER Alexia ITA
6 MAKARAINEN Kaisa FIN
7 DORIN HABERT Marie FRA
8 WIERER Dorothea ITA
9 HILDEBRAND Franziska GER
10 BRAISAZ Justine FRA
11 PUSKARCIKOVA Eva CZE
12 AKIMOVA Tatiana RUS
13 DZHIMA Yuliia UKR
14 HINZ Vanessa GER
15 OLSBU Marte NOR
16 HAUSER Lisa Theresa AUT
17 DUNKLEE Susan USA
18 AYMONIER Celia FRA
19 VITTOZZI Lisa ITA
20 MERKUSHYNA Anastasiya UKR
21 SANFILIPPO Federica ITA
22 KUZMINA Anastasiya SVK
23 SKARDINO Nadezhda BLR
24 STARYKH Irina RUS
25 FIALKOVA Paulina SVK
26 GREGORIN Teja SLO
27 LAUKKANEN Mari FIN
28 GASPARIN Selina SUI
29 ECKHOFF Tiril NOR
30 AVVAKUMOVA Ekaterina
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.