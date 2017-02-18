Капитан сборной Сергей Семенов прокомментировал выступление сборной Украины в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.

- После первых этапов были надежды на медаль. Разочаровала концовка гонки?

- Меня – нет. Я считаю, что мы показали свою гонку, это наш результат. Недаром мы и в Кубке наций идем на шестом месте. Этим выступлением подтвердили свои возможности и состояние на сегодняшний день.



- Все-таки обычно Дмитрий Пидручный стреляет лучше.

- Я еще с ним не говорил, возможно, он рисковал. В тоже время, сделав по три промаха основными патронами, он собрался и закрыл мишени с помощью дополнительных. Я считаю, что это очень важно. Железные нервы нужно иметь.

- В масс-старте будем держать за тебя кулаки. Какие ожидания от завтрашней гонки?

- Буду стараться сделать все, что смогу. Конечно, я не из числа фаворитов, но это чемпионат мира, все волнуются. Много кто будет ошибаться, важно этот момент не пропустить.



- Как чувствуешь себя?

- Хорошее состояние, все нормально. Надеюсь, что сегодня будет морозец и трасса станет жестче.

Александр ГЛИВИНСКИЙ, специально для Sport.ua из Хохфильцена