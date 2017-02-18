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Сергей СЕМЕНОВ: «Концовка гонки не разочаровала»

Капитан сборной подвел итог выступления в эстафете

  • 18.02.2017 19:10
  • 876 просмотров
  • 2 комментария
Метки
biathlon.com.ua. Сергей Семенов
© biathlon.com.ua. Сергей Семенов

Капитан сборной Сергей Семенов прокомментировал выступление сборной Украины в эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.

- После первых этапов были надежды на медаль. Разочаровала концовка гонки?
- Меня – нет. Я считаю, что мы показали свою гонку, это наш результат. Недаром мы и в Кубке наций идем на шестом месте. Этим выступлением подтвердили свои возможности и состояние на сегодняшний день.

- Все-таки обычно Дмитрий Пидручный стреляет лучше.
- Я еще с ним не говорил, возможно, он рисковал. В тоже время, сделав по три промаха основными патронами, он собрался и закрыл мишени с помощью дополнительных. Я считаю, что это очень важно. Железные нервы нужно иметь.

- В масс-старте будем держать за тебя кулаки. Какие ожидания от завтрашней гонки?
- Буду стараться сделать все, что смогу. Конечно, я не из числа фаворитов, но это чемпионат мира, все волнуются. Много кто будет ошибаться, важно этот момент не пропустить.

- Как чувствуешь себя?
- Хорошее состояние, все нормально. Надеюсь, что сегодня будет морозец и трасса станет жестче.

Александр ГЛИВИНСКИЙ, специально для Sport.ua из Хохфильцена

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Юрий Гордиенко
    Юрий Гордиенко, 18.02.2017 19:31
    0
    молодець, солідне інтерв'ю
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    Vlad Raschevski
      Vlad Raschevski, 18.02.2017 19:52
    0
    ВKOUKALOVA Gabriela CZE
    2 DAHLMEIER Laura GER
    3 DOMRACHEVA Darya BLR
    4 CHEVALIER Anais FRA
    5 RUNGGALDIER Alexia ITA
    6 MAKARAINEN Kaisa FIN
    7 DORIN HABERT Marie FRA
    8 WIERER Dorothea ITA
    9 HILDEBRAND Franziska GER
    10 BRAISAZ Justine FRA
    11 PUSKARCIKOVA Eva CZE
    12 AKIMOVA Tatiana RUS
    13 DZHIMA Yuliia UKR
    14 HINZ Vanessa GER
    15 OLSBU Marte NOR
    16 HAUSER Lisa Theresa AUT
    17 DUNKLEE Susan USA
    18 AYMONIER Celia FRA
    19 VITTOZZI Lisa ITA
    20 MERKUSHYNA Anastasiya UKR
    21 SANFILIPPO Federica ITA
    22 KUZMINA Anastasiya SVK
    23 SKARDINO Nadezhda BLR
    24 STARYKH Irina RUS
    25 FIALKOVA Paulina SVK
    26 GREGORIN Teja SLO
    27 LAUKKANEN Mari FIN
    28 GASPARIN Selina SUI
    29 ECKHOFF Tiril NOR
    30 AVVAKUMOVA Ekaterina
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