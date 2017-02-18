Дмитро ПІДРУЧНИЙ: «Не знаю, що у мене сталося із стрільбою»

Підручний біг на четвертому етапі і, на жаль, не справившись зі стрільбою, не зміг втрутитися у боротьбу з медалі.
— Дмитре, не завжди бувають хороші дні. Сьогодні у нашої команди не вийшла стрільба…
— Не у нашої команди не вийшла, а конкретно у мене. Пацани нормально відстрілили: чотири запасних на три етапи – це досить добре. У мене не пішло. Я сам в шоці, не знаю, в чому була проблема. Не зміг нормально відстріляти.
— Можливо, було хвилювання перед стартом?
— Хвилювання завжди є. Сьогодні не пішло просто. Треба аналізувати де були промахи і чому. Я дуже незадоволений стрільбою і сьогоднішнім бігом. Важко біглося і взагалі не той стан був, який би я хотів.
— Після невдачі в естафеті є бажання відігратися у масс-старті?
— Будемо пробувати. Втрачати немає чого. Треба спробувати поборотися за хороше місце, а як піде – побачимо завтра. Останні дні в мене чомусь розклеїлась стрільба.
— Коли залишалось три патрони на три мішені ти стріляв влучно. Екстремальні ситуації мобілізують?
— (Усміхається). Не знаю. Скажу честно: коли в «льожці» вийшло три на три я подумав: «Ну все, приплили». На «стійку» йшов, знаючи, що втрачати нічого, але знову не закрив всі мішені без додаткових.
— Відпочивай. Завтра триматимемо за вас із Сергієм Семеновим кулаки.
— Дякую.
Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua із Хохфільцена
Источник — Sport.ua
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2 Франция 1 2 4 7
3 Чехия 1 2 1 4
4 Россия 1 0 1 2
5 США 1 0 0 1
6 Норвегия 0 2 1 3
7 Украина 0 1 0 1
8 Беларусь 0 1 0 1
9 Австрия 0 0 1 1
10 Италия 0 0 1 1
Всего 9. 9. 9. 9
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