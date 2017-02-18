Дмитро ПІДРУЧНИЙ: «Не знаю, що у мене сталося із стрільбою»

Підручний біг на четвертому етапі і, на жаль, не справившись зі стрільбою, не зміг втрутитися у боротьбу з медалі.

— Дмитре, не завжди бувають хороші дні. Сьогодні у нашої команди не вийшла стрільба…

— Не у нашої команди не вийшла, а конкретно у мене. Пацани нормально відстрілили: чотири запасних на три етапи – це досить добре. У мене не пішло. Я сам в шоці, не знаю, в чому була проблема. Не зміг нормально відстріляти.

— Можливо, було хвилювання перед стартом?

— Хвилювання завжди є. Сьогодні не пішло просто. Треба аналізувати де були промахи і чому. Я дуже незадоволений стрільбою і сьогоднішнім бігом. Важко біглося і взагалі не той стан був, який би я хотів.

— Після невдачі в естафеті є бажання відігратися у масс-старті?

— Будемо пробувати. Втрачати немає чого. Треба спробувати поборотися за хороше місце, а як піде – побачимо завтра. Останні дні в мене чомусь розклеїлась стрільба.

— Коли залишалось три патрони на три мішені ти стріляв влучно. Екстремальні ситуації мобілізують?

— (Усміхається). Не знаю. Скажу честно: коли в «льожці» вийшло три на три я подумав: «Ну все, приплили». На «стійку» йшов, знаючи, що втрачати нічого, але знову не закрив всі мішені без додаткових.

— Відпочивай. Завтра триматимемо за вас із Сергієм Семеновим кулаки.

— Дякую.

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua із Хохфільцена