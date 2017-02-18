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Юрай САНИТРА: «Первая половина гонки сложилась очень хорошо»

Тренер сборной Украины прокомментировал выступление команды в эстафете

  • 18.02.2017 19:36
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Sport.ua. Юрай Санитра
© Sport.ua. Юрай Санитра

Тренер сборной Украины Юрай Санитра прокомментировал выступление команды в эстафете.

«Первая половина гонки сложилась очень хорошо, как мы и планировали. Артем Прима отлично выступил после долгой паузы. У него были проблемы со здоровьем, поэтому его результат очень хороший.

Сергей Семенов также хорошо стрелял и провел свой этап.

На третьем этапе нужно было, чтобы Семаков стрелял без дополнительных патронов, но он допустил промахи и потерял контакт с группой лидеров.

Пидручный рисковал на стрельбе.

Посмотрите выступления ребят в прошлом году, они делали намного больше промахов. Сейчас у нас есть прогресс, но пока команда не готова к тому, чтобы бороться за подиум. Нам нужно подготовить еще двух-трех быстрых спортсменов».

Александр ГЛИВИНСКИЙ, специально для Sport.ua из Хохфильцена

Источник — Sport.ua

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