Тренер сборной Украины Юрай Санитра прокомментировал выступление команды в эстафете.



«Первая половина гонки сложилась очень хорошо, как мы и планировали. Артем Прима отлично выступил после долгой паузы. У него были проблемы со здоровьем, поэтому его результат очень хороший.

Сергей Семенов также хорошо стрелял и провел свой этап.

На третьем этапе нужно было, чтобы Семаков стрелял без дополнительных патронов, но он допустил промахи и потерял контакт с группой лидеров.



Пидручный рисковал на стрельбе.

Посмотрите выступления ребят в прошлом году, они делали намного больше промахов. Сейчас у нас есть прогресс, но пока команда не готова к тому, чтобы бороться за подиум. Нам нужно подготовить еще двух-трех быстрых спортсменов».

Александр ГЛИВИНСКИЙ, специально для Sport.ua из Хохфильцена