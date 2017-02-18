Фанатське різнобарв’я біатлону

Світовий чемпіонат з біатлону – це, безсумнівно, парад вболівальників. Вони на таких форумах «відриваються» на повну. Причому велике місце у вияві їхній емоцій посідає творчість. Спеціальні шапочки у барвах національних кольорів в’яжуть ледь не всі. От, скажімо, зрілі, але в той же час бадьорі німці йдуть один за одним рядочком – в усіх однакові головні убори. А от пара з Німеччини зв‘язала не лише шапки, а дві теплих светри у національних кольорах. Українці в цьому сенсі аж ніяк не відстають – група вболівальників з Тернополя прибула і з прапорами, на яких зобразили своїх славних земляків – Олену Підгрушну, Настю Меркушину та Дмитра Підручного, а також усі в однакових і дуже гарних синьо-жовтих шапочках. Поруч з тернополянами підтримують українців і вболівальники зі Львова та Коломиї, котрі привезли до Австрії трембіту. Поруч – фани з Києва, Херсона, Чернігова. Таке єднання однозначно надихнуло наших дівчат на успіх в естафеті. Недарма Олена Підгрушна казала, що чула по трасі підбадьорливі вигуки.

Цілком очікувано, що найбільше на чемпіонаті світу в Австрії – німецьких фанів. Їм тут їхати – десь пів-години до кордону, а з Мюнхена, приміром, дві години. І до того ж, німці знають, що їхні атлети точно подарують їм позитивні емоції. Тому й збирається їх так багато. Друга за чисельністю вболівальникцька громада, певно, з Норвегії.



Австрійців, видається, приходить на змагання не більше за норвежців. Попри те, що зі Скандинавії до Австрії не так близько, як до Німеччини, норвежців тут багато, вони гучно співають, як оцей жіночий колектив. Оригінальні костюми та інструменти збирають масу шанувальників норвезької творчості. Цей жіночий колектив носить назву «Trommetrolian from Norway» - отакі «троїсті тролі».

Багато вболівальників приїжджають із саморобними макетами рушниць, на яких збирають автографи біатлоністів.

Інші роблять перуки, ще хтось – малює оригінальні плакати.

А от австрійці, скажімо, просто одягнули на себе капелюхи у кольорах прапора Австрії. Як виявилося, це принесло їм такий довгоочікуваний успіх – чоловіча команда Австрії здобула «бронзу» в естафеті. Отож, сьогодні Австрія – святкує!

Олександр Гливинський, спеціально для Sport.ua з Гохфільцена